Un peu plus de trois ans après le lancement de la Dacia Spring, le constructeur roumain a massivement remanié sa voiture électrique bon marché. A tel point que la nouvelle Spring ressemble presque à une toute nouvelle voiture. Où sont les changements par rapport au modèle précédent, où sont les points communs ? Il est temps de faire une première comparaison sur le papier.

Ce qui est sûr, c'est que la Dacia Spring est appréciée pour son bas prix. Après son lancement à l'automne 2021, elle a été la troisième voiture électrique la plus vendue aux particuliers en Europe, en 2022 et 2023. Au total, plus de 140 000 Dacia Spring ont déjà été vendues.

Design

Observons l'esthétique : selon Dacia, il n'y a qu'un seul élément de la carrosserie extérieure de la nouvelle Spring qui n'a pas été modifié : le toit. Pour la première fois, la nouvelle Dacia Spring est disponible en six teintes, dont les nouvelles couleurs beige safari et rouge brique.

Alors que l'arrière ressemble désormais légèrement à la Peugeot 208 (ou, pour les connaisseurs, à l'Isuzu Gemini de 1989), l'avant rappelle fortement le nouveau Duster, une autre nouveauté importante de Dacia pour 2024. Ci-dessous, la nouvelle et l'ancienne Dacia Spring comparées au nouveau Duster :

Dacia Spring (2024) Dacia Spring (2023) Dacia Duster (2024)

Dimensions

Même à l'avenir, la Dacia Spring restera petite. Plus précisément, il faut la classer dans l'espèce des petites voitures qui se font de plus en plus rares. Voici une comparaison de ses dimensions :

Dacia Spring (nouvelle) Dacia Spring (ancienne) Longueur 3.701 mm 3.734 mm Largeur 1.767 mm 1.770 mm Hauteur 1.519 mm 1.513 mm Empattement 2.423 mm 2.423 mm Volume du coffre 308 - 1.004 litres 290 - 1.100 litres

Comme on peut le voir sur la base de ces données, la nouvelle Spring est donc légèrement plus courte que son prédécesseur, tandis que l'empattement est resté exactement le même. Les autres dimensions n'ont que très peu changé. Voici la vue arrière des deux modèles en comparaison, on peut remarquer l'impression de "carte géographique" sur le pare-chocs de la Spring 2024 :

Dacia Spring (2024) Dacia Spring (2023)

Intérieur

Dans l'habitacle aussi, on pourrait croire être assis dans une toute nouvelle voiture. Alors que l'ancien habitacle semblait en tous points bon marché, la Dacia Spring se montrera à l'avenir beaucoup plus cohérente et numérique. Elle dispose désormais d'un écran numérique personnalisable de 7 pouces dans toutes les versions et d'un grand écran multimédia de 10 pouces au centre du véhicule dans les versions d'équipement supérieures.

Selon Dacia, la palette de couleurs et les matériaux utilisés dans l'habitacle ont été revus pour offrir une meilleure qualité tout en réduisant la diversité des options afin de diminuer les coûts.

La nouvelle Spring dispose également d'éléments en blanc destinés à créer une atmosphère fraîche. Ils se trouvent autour du combiné d'instruments, du levier de boîte de vitesses automatique et des vide-poches des portes. Le Y de Dacia, situé au centre des buses d'aération centrales, est également en plastique blanc (mais en matériau cuivré sur la ligne d'équipement "Extreme").

L'accent décoratif central sur le tableau de bord varie selon la variante d'équipement : gris clair pour "Essential", Brick Red pour "Expression", vert olive pour "Extreme". À gauche, le nouveau tableau de bord, à droite, l'ancienne version :

Le grand écran tactile multimédia a été positionné le plus haut possible pour une ergonomie optimale. La conception graphique du tableau de bord numérique personnalisable avec écran de 7 pouces est simple et intuitive et permet au conducteur d'accéder rapidement aux informations les plus importantes. Enfin, le volant est désormais réglable au moins en hauteur, mais pas en longueur.

La nouvelle Spring dispose pour la première fois de ce que l'on appelle les supports d'accessoires YouClip. Ils peuvent être utilisés pour fixer un sac de rangement, un support pour smartphone (avec ou sans chargeur à induction) ou une fixation astucieuse, le cube 3 en 1, qui combine un porte-gobelet, un crochet pour sac et une lampe portable.

Technique

Ici, tout reste effectivement inchangé. Seule la gamme d'équipements a été élargie. La nouvelle Spring élargit les possibilités de choix en proposant son moteur plus puissant de 65 ch/48 kW pour plusieurs configurations de véhicules. Ainsi, ce moteur peut désormais être commandé pour la ligne d'équipement "Expression" et, comme auparavant, pour la finition "Extreme". L'accélération de 0 à 100 km/h est possible en moins de 13 secondes, contre 13,7 jusqu'à présent.

De plus, la nouvelle Spring équipée du moteur de 45 ch peut être choisie dans les finitions "Essential" et "Expression". La valeur standard pour atteindre la vitesse maximale de 100 km/h sur route est ici possible en moins de 19 secondes, contre 19,1 jusqu'à présent. Ce moteur est toutefois plutôt recommandé pour une utilisation en ville ou pour les amateurs absolus d'économies.

La Spring reste le seul véhicule entièrement électrique à peser moins d'une tonne, même dans sa version haut de gamme "Extreme" (984 kilogrammes). Par rapport aux modèles de l'ancienne génération dotés des mêmes équipements, le poids n'a augmenté que de 6 kilos, malgré les équipements revalorisés, les nombreux nouveaux ADAS ajoutés pour répondre aux exigences légales et l'équipement de série plus complet.

Grâce à un regard attentif sur la balance et à l'efficacité du système de propulsion électrique de la nouvelle Spring, le véhicule affiche une consommation d'énergie de 14,6 kWh/100 km. La batterie haute tension compacte de 26,8 kWh est connue de son prédécesseur, tout comme l'autonomie : plus de 220 kilomètres pour toutes les versions (l'homologation est encore attendue). La nouveauté est un "frunk", c'est-à-dire un petit compartiment à bagages sous le capot avant.

Dacia Spring (2024) Dacia Spring (2024)

Afin d'optimiser encore l'autonomie du véhicule, la nouvelle Dacia Spring est équipée pour la première fois d'un système de freinage régénératif, activé en sélectionnant le "mode B" via la nouvelle commande de la boîte de vitesses. Un chargeur de courant alternatif de 7 kW est embarqué de série et permet de recharger la batterie de 20 % à 100 % en moins de onze heures sur une prise domestique ou en quatre heures sur une wallbox de 7 kW. Une connexion CCS de 30 kW est disponible en option, permettant une charge rapide de 20 % à 80 % en 45 minutes.

Prix

Dacia ne donne pas encore d'indications précises à ce sujet. On peut simplement lire :"Comme c'est le cas depuis son lancement en 2021, la nouvelle Spring reste la voiture électrique à batterie la moins chère du marché (hors subventions publiques)". Jusqu'à présent, le prix débute en France à 18 400 euros, la Spring 65 coûte au moins 22 300 euros.

Les commandes pour la nouvelle Dacia Spring seront possibles dans le commerce au printemps 2024. Le lancement sur le marché français est prévu pour l'été 2024.