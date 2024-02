Les nouvelles normes de sécurité GSR II dans l'Union Européenne ont déjà provoqué quelques troubles. Par exemple, le Porsche Macan à moteur thermique disparaît du marché européen à cause du GSR II. Dacia, en revanche, parvient à faire ce que la marque allemande n'a pas su faire. De nombreuses séries de modèles recevront une petite mise à jour pour l'année modèle 2024. Les exceptions sont la Spring et le Duster, qui font peau neuve.

Dacia Sandero (2023)

Pour Dacia, l'arrêt d'une gamme n'est pas une option : depuis 2017, la Sandero est en tête des ventes aux particuliers et en 2023, elle est numéro deux des ventes en Europe, tous canaux de distribution confondus. Trois millions d'unités ont été vendues depuis 2008.

La Sandero Stepway représente les deux tiers du mix Sandero. Le Jogger a franchi la barre des 100 000 unités vendues et domine les ventes au détail du segment C (hors SUV) en Europe. La version Hybrid 140 représente un quart des ventes. La Logan à hayon est le troisième véhicule le plus vendu au Maroc et le numéro 1 en Roumanie.

Dacia Sandero Stepway 2024

Plus d'équipements en série

Le dernier règlement global sur la sécurité contient de nouvelles exigences en matière de sécurité des véhicules dans l'Union européenne. Le GSR II contient des dispositions visant à améliorer la sécurité routière pour tous, y compris les piétons et les cyclistes. Dans le cadre des modifications du GSR II, certains équipements de sécurité seront obligatoires à partir de juillet 2024.

L'ensemble de la gamme Dacia sera conforme à la nouvelle réglementation. Le début des commandes pour les modèles Sandero, Sandero Stepway, Jogger et Logan est prévu pour avril 2024 (selon les pays). Les modèles prévus cette année disposeront d'améliorations de produit, dont certaines rendront les véhicules conformes au GSR II.

La finition Journey de la Sandero correspond à la finition Extreme de la Stepway, avec une antenne requin, des jantes en alliage léger à finition diamantée Randia, des bas de porte, des tapis de sol et un grand nombre d'équipements de série : Kit mains libres, climatisation automatique, caméra de recul, compartiment de rangement dans le coffre et support amovible pour smartphone.

Les nouveaux Flexwheels Atara bicolores pour la Sandero et la Logan, les Flexwheels Atara foncés bicolores pour la Stepway et le Jogger, ainsi que les nouvelles jantes en alliage léger taillées en diamant Randia et Randia Dark pour certains modèles font leurs débuts.

Dacia Sandero Stepway en beige Safari

Nouvelles teintes, nouveaux détails

Le nouveau beige Safari (voir ci-dessus) devient la couleur exclusive de la Sandero Stepway. Le Shale Grey, jusqu'ici réservé au Jogger, et le Cedar Green, qui représente la finition Extreme, sont désormais disponibles pour tous les modèles.

Le Jogger Hybrid 140 est équipé du nouveau tableau de bord numérique de 7 pouces, présenté pour la première fois sur le nouveau Duster, qui offre davantage d'informations au conducteur. Le Jogger et la Sandero Stepway Expression disposent d'un nouvel autocollant sur les deux portes avant, sous les rétroviseurs latéraux. L'autocollant présente l'emblème Dacia Link et des coordonnées GPS correspondant à l'emplacement de la célèbre route roumaine Transfagarașan.

Nouveau Dacia Duster (2024)

Nouveaux équipements de sécurité

De nouveaux équipements de sécurité ont été introduits sur l'ensemble de la gamme, en commençant par l'équipement Essential, afin de répondre aux nouvelles exigences GSR II :

Enregistreur de données d'événements (accident)

éthylotest anti-démarrage avec système d'alerte

Reconnaissance des panneaux de signalisation avec avertissement de vitesse

Avertisseur de sortie de voie

Assistant de maintien dans la voie de circulation

Avertisseur d'attention du conducteur

Aide au stationnement arrière

Détecteurs de lumière et de pluie

Système avancé de freinage d'urgence (piétons et cyclistes)

Signal d'arrêt d'urgence

S'y ajoutent les équipements suivants de série : prise USB-C à l'avant, prise USB-C à l'arrière avec l'option Comfort Pack (selon les pays), climatisation manuelle à partir de la version Essential sur le Jogger.

Un bouton sur le tableau de bord "My Safety" permet au conducteur de désactiver certains ADAS pendant la conduite et à chaque démarrage du véhicule.

De plus, toute la gamme est équipée de l'autocollant avec le QR code Rescue, placé bien en vue sur le pare-brise et la lunette arrière. En le scannant avec l'application gratuite, on accède au livret d'information Rescue de Dacia. Les pompiers reçoivent ainsi toutes les informations dont ils ont besoin pour réagir rapidement et en toute sécurité à une urgence et gagner de précieuses minutes.

Après l'abandon des accents chromés et du cuir animal, les efforts de réduction du papier seront renforcés avec les modèles 2024. Le guide de démarrage rapide de 32 pages donne un aperçu des principales nouvelles fonctions du véhicule et complète le manuel d'utilisation traditionnel (environ 400 pages). Les clients peuvent facilement accéder à une version numérique détaillée grâce au QR code imprimé sur le manuel ou via l'application My Dacia. Une version papier du manuel détaillé peut également être commandée via le réseau Dacia.

Nouvelle fonction E-SAVE sur le Jogger Hybrid 140

Cette nouvelle fonction permet de définir un niveau de charge cible pour la batterie de traction (environ 70%) afin de stocker suffisamment d'énergie pour les trajets ultérieurs. Si le conducteur sait qu'il sera bientôt confronté à certaines conditions de conduite (pentes), il peut activer le mode quelques kilomètres avant (< 5 km) et le désactiver après la montée raide. Le conducteur choisit donc de manière proactive d'activer le mode E-SAVE, qui se désactive à chaque redémarrage du moteur.

Quel sera l'impact de ces mesures sur les prix ? Actuellement, la Dacia Sandero débute en France à 11 990 euros, le Jogger à 17 590 euros. Ici, les deux premiers chiffres pourraient passer respectivement à 12 et 18...