La MG3 est la nouveauté la plus proche de sa sortie officielle. Présentée par le constructeur britannique au salon de l'automobile de Genève 2024, elle est prête à rivaliser avec des concurrentes du calibre de la Toyota Yaris et de la Renault Clio.

Une petite hybride au prix compétitif qui a été accompagnée au salon suisse par ses grandes sœurs également prêtes à entrer en production. De la MG Cyberster, présente à Genève avec ses spécifications finales, aux modèles de la nouvelle marque IM (Intelligent Mobility). Une gamme entièrement électrique (à l'exception d'un modèle) avec un nouveau groupe motopropulseur et des technologies d'aide à la conduite.

MG Cyberster

Fleuron de la société britannique, la MG Cyberster existe depuis 2021, date à laquelle elle a été présentée sous la forme d'un concept. Il était si fascinant qu'il a convaincu la direction de l'entreprise de le transformer en voiture réelle. C'est ainsi qu'a commencé le travail de développement qui a conduit à l'apparition des premiers prototypes et de la version de production. Un lent dépouillement du style et des spécifications techniques.

Ce n'est qu'au salon de l'automobile de Genève 2024 que nous avons appris quelques détails sur les performances: 0 à 100 km/h en 5,2 secondes ou 3,2 secondes, selon la version que l'on choisit. La version à propulsion arrière avec 250 kW (335 ch) et 475 Nm de couple ou la version à deux moteurs avec 375 kW (503 ch) et 725 Nm de couple. Quelle que soit la motorisation, la batterie est de 77 kWh, avec une autonomie annoncée de plus de 400 km.

MG Cyberster

Dans les prochains mois, elle sera disponible en différentes couleurs de carrosserie et, du moins selon les rumeurs, pourrait également être proposée en version coupé. Mais pas avant 2027.

Les vaisseaux amiraux

Les nouveautés absolues pour l'Europe sont les berlines MG7 et MG9. La première mesure 4,88 mètres de long, avec des lignes fastback et des moteurs thermiques, tandis que la seconde a une allure plus traditionnelle, mesure 5 mètres de long et est équipée d'un groupe motopropulseur électrique de 400 kW (536 ch) avec des batteries de 90 kWh, offrant une autonomie d'un peu plus de 500 km.

La MG S9, version SUV/coupé de la MG9, mesure 4,9 mètres de long, avec la même motorisation mais moins de puissance : 250 kW (335 ch) et une autonomie allant jusqu'à 536 km.

MG7

Des électriques haut de gamme

Le Salon de Genève 2024 est aussi le théâtre des débuts de la nouvelle marque IM (Intelligent Mobility) du groupe Saic, dont MG fait partie, qui arrivera en Europe en 2025. Quatre modèles en sont les porte-drapeaux : deux berlines et deux SUV.

Les premières sont les IM L6 et L7, appartenant respectivement au segment D et au segment E avec des longueurs de 4,93 et 5,1 mètres. Des formes très douces accompagnées d'un aspect technologique important comme les lidars perchés sur le toit, pour surveiller en haute définition tout ce qui se passe devant la voiture et donner vie à des ADAS évolués.

IM L6 IM L7

L'autre aspect intéressant concerne les batteries : il y aura deux technologies différentes. L'une avec des accumulateurs lithium-ion, crédités d'une autonomie de 600 km, l'autre avec des batteries à l'état semi-solide et jusqu'à 800 km d'autonomie. En termes de caractéristiques techniques, la L6 atteint 777 ch, la L7, 570 ch.

Les IM LS6 et LS7 sont en fait les versions SUV des berlines susmentionnées, avec une finition surélevée et une mécanique commune, avec une autonomie réduite de quelques dizaines de kilomètres en raison du cx plus élevé.

L'IM L6 vu en direct