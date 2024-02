L'année prochaine, Pininfarina fêtera ses 95 ans. Cet anniversaire sera célébré par des surprises que l'entreprise italienne fondée par Battista Farina garde pour elle pour le moment. Cependant, une 2+2 spéciale fonctionnant à l'hydrogène en donne un avant-goût au Salon de l'automobile de Genève.

Baptisée Enigma GT, cette voiture est une étude de design entièrement virtuelle qui explore le mariage de la beauté et de la technologie, représentant le début d'un voyage qui se développera au fil du temps.

Les lignes épurées dissimulent un moteur à combustion interne à hydrogène qui entraîne les roues arrière, couplé à un moteur électrique sur l'essieu avant. Le tout configure un système de traction intégrale (AWD) qui promet un grand plaisir. Sans oublier l'intelligence artificielle et la conduite autonome.

L'émotion de la lumière

La disposition du moteur arrière central a permis d'optimiser l'aérodynamisme de l'avant de l'Enigma GT et de minimiser la surface frontale (1,96 m2). L'habitacle est éclairé par de généreux vitrages et le grand pare-brise continu offre une visibilité panoramique.

Pininfarina Enigma GT

Les ailes avant se connectent à la partie avant basse, lisse et extrêmement réduite, qui intègre toutes les fonctions d'éclairage dans une barre lumineuse centrale. On remarque les éléments distinctifs du design Pininfarina, tels que les ailettes arrière et la ligne de toit particulièrement aérodynamique.

Pour monter à bord, le toit se soulève en même temps que le tableau de bord et le pare-brise, un détail qui rappelle certains concept-cars Pininfarina du passé, comme le Modulo, la Ferrari 512S Berlinetta Speciale, la Maserati Birdcage 75th ou le Teorema.

Pininfarina Modulo Pininfarina Teorema Pininfarina Enigma GT 2024

De l’intelligence artificielle et des airs de grand tourisme

Le design intérieur vise à mettre l'accent sur la légèreté. Le tableau de bord est d'inspiration aérodynamique et intègre un flux d'air laminaire pour la ventilation. Le volant multifonctionnel est doté d'un écran tactile et de diverses commandes, tandis qu'un anneau intérieur avec un écran en verre transparent fournit des informations essentielles au conducteur et divertit les passagers.

Le volant de la Pininfarina Enigma GT

L'expérience de conduite est encore améliorée par l'aide à la conduite en réalité augmentée, alimentée par l'intelligence artificielle qui assiste le conducteur en temps réel. Par exemple, elle fournit des points d'intérêt (POI) et intègre les fonctionnalités des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). La conduite autonome peut également être utilisée sur de longues distances.

Aérodynamique record

L'Enigma GT comporte de nombreux éléments aérodynamiques actifs : des volets de calandre actifs, qui réduisent le flux d'air ; des déflecteurs de roues avant actifs, qui réduisent la traînée générée par les roues avant ; l'Active Aero-Tail, qui modifie la position de l'aile delta et du diffuseur ; et l'active base bleeding, qui réduit la dépression en aval du véhicule et donc la traînée qu'il génère.

Le coefficient de traînée est de Cx = 0,24.

Grâce à tout cela et aux lignes aérodynamiques, ainsi qu'au soubassement optimisé, le coefficient de traînée est de 0,24, tout en conservant une importante force d'appui. Le coefficient de traînée de l'Enigma GT, associé à sa faible section frontale, permet d'obtenir une valeur Cd x A inférieure à 0,48. Traînée aérodynamique record dans le segment.

Enigma GT, la fiche technique