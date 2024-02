Le Denza N7 arrive en Europe. Le SUV électrique chinois haut de gamme a été présenté en première mondiale au salon de l'automobile de Shanghai et a enregistré un nombre impressionnant de 11 687 commandes en une seule journée. Le Salon de l'automobile de Genève 2024 est l'occasion pour BYD de présenter les sous-marques YangWang et Denza (cette dernière étant née d'une coentreprise avec Mercedes) sur notre marché, et la N7 fait partie des nouveautés que nous verrons bientôt en vente ici.

Construite sur l'architecture ePlatform 3.0 de BYD, la N7 est une voiture électrique à traction arrière ou intégrale qui offre cinq places et promet une autonomie de 570 km (NEDC). Il faudra cependant être patient pour connaître les prix et les équipements.

Denza N7 2024 : l'extérieur

Le SUV cinq places Denza N7 présente une ligne gracieuse qui, dans le langage de conception interne de l'entreprise, est appelée "π-MOTION". En pratique, l'entreprise souhaite offrir aux clients des "possibilités infinies" en leur permettant de choisir entre deux styles frontaux.

Denza N7 L'arrière du N7

Denza N7 2024 : dimensions

Le Denza N7 est un SUV de taille moyenne, mesurant 4,86 mètres de long, 1,935 mètre de large et 1,602 mètre de haut, tandis que l'empattement est de 2,94 mètres. Le coffre avant peut accueillir une valise de 50,8 cm.

Dimensions Denza N7 Longueur 4,86 mètres Largeur 1,935 mètres Hauteur 1,602 mètres Empattement 2,94 mètres

Denza N7 2024 : l'intérieur et la technologie

S'agissant d'un SUV haut de gamme, chaque détail à bord du Denza N7 est soigné et attentif à la qualité perçue. Il y a un grand toit panoramique et les sièges sont recouverts de cuir Nappa. Mais ce qui retient le plus l'attention de ceux qui montent à bord, c'est l'abondance de la technologie.

L'intérieur du Denza N7

Les passagers disposent de six écrans, dont un immense écran de contrôle central de 17,3 pouces et un tableau de bord LCD de 10,25 pouces. Il est également équipé d'un processeur Qualcomm et sera à l'avenir compatible avec le système d'exploitation Hongmeng développé par Huawei comme alternative à Android de Google.

Le N7 est également le premier modèle de série à utiliser le système audio automobile personnalisé de Devialet, avec un son "surround" et des fréquences ultra-basses pour une clarté optimale.

Denza N7 2024 : moteurs, batterie, autonomie, recharge

Les informations techniques sur la version de la Denza N7 destinée à l'Europe sont encore rares. Ce que l'on sait, c'est qu'elle est construite sur la plateforme électrique 3.0 de BYD et qu'elle bénéficie du système de suspension pneumatique DiSus de nouvelle génération de BYD, DiSus-A, qui permet de régler la hauteur, la rigidité et l'amortissement de la suspension.

Denza communique une autonomie de 570 km (NEDC) et une recharge à deux ports (230 kW) qui permet de recharger le véhicule de 30 à 80 % en 20 minutes.

L'ePlateforme 3.0 de BYD

Denza N7 2024 : prix et accessoires

Les prix et l'équipement du N7 pour l'Europe n'ont pas encore été annoncés. En Chine, le prix de la gamme se situe entre 301 800 et 379 800 yuans (environ 38 300 à 48 300 euros au taux de change actuel).