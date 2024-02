Les marques européennes ont presque totalement snobé le Salon de Genève 2024, qui se tiendra du 26 février au 3 mars 2024. À l’inverse, les constructeurs chinois profitent de la "renaissance" (façon de parler) de l'événement suisse, après la pandémie et une excursion qu’on préfère oublier au Qatar, pour présenter des innovations prêtes à débarquer en Europe. Parmi ces prétendants, on trouve le Groupe SAIC qui lancera la nouvelle marque IM, acronyme de "Intelligent Mobility" (mobilité intelligente).

Arrivé sur le Vieux Continent en 2025, le constructeur se positionnera sur le segment premium du marché, avec des voitures 100% électriques à haut contenu technologique et qui ne seront pas seulement des SUV. D’ailleurs, des modèles sous forme de berlines sont également évoqués dans le communiqué de présentation et l’une d’entre elles sera la voiture phare exposée pour cette nouvelle édition du Salon de Genève.

Pas de prise de risque

Le véhicule s'appelle IM L6 et c'est une voiture assez classique, sans aucune trace de garniture surélevée ou de lignes façon coupé. Il n'y a pas d'images officielles, mais elle devrait beaucoup ressembler à l'IM L7 que vous pouvez voir sur ces images, en reprenant le style des blocs optiques avant, des poignées encastrées dans les portes et, surtout, du système lidar (Light Detection And Ranging) perché sur le toit, qui permet de déterminer la distance entre le capteur et un potentiel obstacle.

Cet élément est d’autant plus important puisque c’est autour de lui que gravitent les différents systèmes d’aide à la conduite de la berline électrique chinoise, avec la capacité de reconstituer en haute résolution tout ce qui se passe autour de la voiture. Il n'y a pas de spécifications ou d'indications particulières sur le niveau ADAS. Même en ce qui concerne la mécanique, on ne sait rien, ni sur le groupe motopropulseur, à l'exception des batteries de 800 Volts (pour une recharge ultra-rapide) qui confèrent une autonomie de 800 km (vraisemblablement calculée sur le cycle d'homologation chinois moins exigeant).

L'IM L6 ne sera pas la seule nouveauté de SAIC présente au Salon de Genève 2024 : le groupe chinois amènera également la MG3, une petite concurrente hybride aux Toyota Yaris, Renault Clio et Honda Jazz. Elle semble déjà loin l’époque où l’on découvrait des Ferrari ou des Bugatti à Genève…