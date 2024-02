Après avoir dévoilé partiellement le style extérieur de la nouvelle MG3, la compacte cinq portes full hybride de troisième génération qui fera ses débuts au Salon de Genève le 26 février 2024, le constructeur anglo-chinois a enfin publié une photo teaser de l'intérieur.

Sur cette première image officielle, on peut voir l'agencement plutôt moderne du tableau de bord où se détachent deux écrans numériques, l'un pour l'instrumentation et l'autre pour le système central d'infodivertissement.

À l’assaut des Clio et Yaris

La disposition du siège conducteur semble très similaire à celle déjà proposée sur les MG4 et MG5 électriques mais un autre détail intéressant est la commande de transmission automatique avec bouton rotatif, flanquée du bouton du frein de stationnement, de la fonction de maintien automatique et du sélecteur de mode de conduite. Sur le tableau de bord, vous pouvez voir les commandes de la climatisation alignées sous l'écran, tandis que des surpiqûres orange contrastées se détachent sur la sellerie et les sièges qui arborent trois finitions de surface différentes, dont un imprimé losange.

Le design mis de côté, l’objectif de cette MG3 relookée est clair : elle va (ou veut) directement challenger les quelques autres compactes full hybrides du marché : les Renault Clio, Toyota Yaris et Honda Jazz.

Moteur 1.5 Hybride Plus

L’extérieur devrait être une évolution moderne et plus sportive de la précédente MG3, une compacte cinq portes d'un peu plus de quatre mètres de long et on peut apercevoir l’extrémité avant de la nouvelle voiture sur cette série de photos. Mécaniquement, il n'y a toujours pas d'information officielle, mais les dernières rumeurs parlent d'un moteur essence Hybrid Plus de 1,5 litre associé à un seul moteur électrique et une batterie lithium-ion.

David Allison, responsable des produits et de la planification chez MG Motor UK, s’est exprimé sur cette nouvelle voiture avant les débuts à la fin du mois :