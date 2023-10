2024 s'annonce comme une année pleine d'innovations pour la marque MG : la marque anglaise historique, aujourd'hui sous le contrôle du géant chinois SAIC, a obtenu une croissance intéressante ces dernières années et s'efforce désormais de renforcer son lien avec la tradition.

Pour cette raison, l'événement central de l'année, au moins en termes d'image, sera le lancement du Cyberster biplace à toit ouvert, qui rend hommage à la tradition des roadsters sur lesquels MG a bâti sa renommée. Cependant, il y aura deux autres innovations, plus substantielles, pour les ventes, qui iront dans les segments B et C, et on pourrait même assister aux débuts d'un nouveau moteur entièrement hybride même si on ne sait pas à quel modèle il est destiné. Voici les nouveautés de MG pour 2024

MG3

Après le bon accueil de la MG4, enrichie en 2023 par la version performante XPower, MG pense aux segments inférieurs. La citadine tant attendue, que l'on pensait voir en 2023, va encore attendre. En revanche le constructeur se prépare à entrer dans le segment B stratégique, celui des petites voitures et des petits SUV. Pour le moment, on sait que ce modèle ne sera pas exclusivement électrique.

Ce nouveau venu a autant de chance d’être une berline qu'un SUV. Dans le premier cas, la candidate la plus logique serait la MG 3, une cinq portes d'environ quatre mètres, commercialisée depuis 2011 et qui attend la nouvelle génération en 2024. Jusqu'à présent, les moteurs étaient à essence et non électrifiés, mais sur le nouveau, ils le seront probablement.

MG SUV-Coupé

Un modèle sportif du segment C figurait déjà sur la liste l'année dernière et pour 2024 nous savons que MG prévoit quelque chose de nouveau dans ce segment de marché, donc, même si rien n'est confirmé pour le moment, les chances de voir un SUV rapide augmentent.

Comme évoqué en 2023, les hypothèses sont différentes : il pourrait en effet s'agir d'un modèle déjà présent dans la gamme MG mais destiné à d'autres marchés, comme le MG One, ou d'une déclinaison sur le thème du Roewe R ES33, un concept datant de 2021, ce qui pourrait préfigurer e développement de la famille Marvel R.

MG Cyberster

Également au cœur du calendrier, le lancement du roadster électrique MG Cyberster servira de prétexte pour célébrer les 100 ans de la marque, réitérant la volonté de MG pour retrouver les valeurs et l'identité d’origine du constructeur anglais. Cette philosophie va certainement inspirer les prochains modèles.

La MG Cyberster mesure un peu plus de 4,5 mètres de long, 1,9 mètre de large et 1,3 mètre de haut, avec un empattement de près de 2,7 mètres, et possède de remarquables portes "élytres" qui s'ouvrent vers le haut. La voiture dispose de deux moteurs électriques, un sur l'essieu avant avec une puissance continue de 101 ch et une puissance maximale de 201 CV et un à l'arrière avec une puissance continue de 215 CV et une puissance max de 335 CV. Les prix débuteront à partir de 60 000 euros.