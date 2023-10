Les dernières données recueillies par JATO Dynamics révèlent des tendances très intéressantes sur le marché des voitures neuves en Europe. En avril dernier, la demande de voitures purement électriques a enregistré la deuxième part de marché mensuelle la plus élevée (22%), derrière les 25% enregistrés en décembre 2022. Plus d'une voiture neuve sur cinq immatriculée en Europe était purement électrique.

Ces résultats sont dus en grande partie à Tesla. Bien qu'elle dispose d'une gamme limitée et relativement obsolète, la marque américaine profite de l'intérêt croissant des consommateurs pour la conduite électrique. En août 2023, Tesla a immatriculé 33 809 voitures en Europe, soit une augmentation de 240% par rapport au même mois de l'année précédente. Tesla devance ainsi les grandes marques européennes traditionnelles telles qu'Opel, Citroën ou Fiat et ne se situe qu'à 3 600 unités derrière Ford.

Tesla continue de décoller

Le succès de Tesla continue de reposer sur les Models Y et 3. Le premier a de nouveau été le modèle le plus vendu en Europe et devrait conserver cette position jusqu'à la fin de l'année. Cela mettrait le marché automobile européen dans une situation délicate, avec une voiture étrangère plus populaire que toutes les autres produites sur le Vieux Continent. Jusqu'à présent, Tesla a enregistré plus de 169 000 unités du Model Y, soit une augmentation de 216%.

Dans le cas de la Model 3, la marque exploite les baisses de prix pour élargir sa base de clientèle et prendre des ventes à d'autres segments, comme le segment C. Une nouvelle croissance est attendue lorsque la version actualisée arrivera sur les marchés.

Tesla est, avec les deux grandes entreprises chinoises(Geely et SAIC), la seule à enregistrer une croissance régulière de sa part de marché au fil des ans. C'est le résultat d'une série de mesures prises au bon moment : d'abord l'introduction progressive de la Model 3, puis l'ouverture de plus de points de vente à travers l'Europe, ce qui a permis à la marque de maintenir la Model 3 sur les rails jusqu'au restylage, l'introduction de la Model Y et enfin, pour maintenir le rythme de croissance, l'entreprise d'Elon Musk a commencé à baisser les prix. En d'autres termes, Tesla maintient correctement sa dynamique.

Phénomène MG

Le passage des voitures à essence/diesel à l'électrique pur a un autre grand gagnant : MG. Cette marque, positionnée comme britannique, mais entièrement conçue, développée et produite en Chine, est le seul acteur du géant asiatique qui change vraiment la donne.

Alors que la MG 4, sa dernière introduction en Europe, continue de séduire de nombreux consommateurs grâce à son prix compétitif et aux bons résultats du reste de ses produits, MG a atteint le top 20 européen en août avec près de 14 900 unités.

Ce chiffre est supérieur à celui de Suzuki, Mini, Mazda ou Jeep. Les modèles électriques représentent 59% de ce volume, ce qui fait de MG la septième marque de BEV (Battery Electric Vehicle) la plus vendue, devant de grandes marques comme Opel, Audi, Skoda, Peugeot ou Renault.

Et les marques traditionnelles ?

La montée en puissance de Tesla et de MG se fait au détriment d'une réduction de la part de marché de certains constructeurs automobiles traditionnels. Volkswagen, Ford, Citroën, Peugeot et Hyundai ont enregistré les pertes de parts de marché les plus importantes au cours du mois. Leur offre électrique est bonne, mais insuffisante pour concurrencer Tesla et MG.

C'est le principal problème des marques traditionnelles : alors que Tesla réduit ses prix, ses modèles pénètrent dangereusement dans les segments inférieurs et MG attaque par le bas avec des produits très compétitifs.

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile à JATO Dynamics.