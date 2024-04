En 2023, le Qashqai a été le modèle Nissan le plus vendu en France. Le SUV du segment C est ainsi le leader incontesté de la marque, devant le Juke. Aujourd'hui, on procède à un restylage, car le Qashqai est sur le marché depuis 2021 et la forte concurrence dans cette catégorie de véhicules ne dort pas non plus. Ce qui change ? Un certain nombre de choses !

Le devenir Ariya du Qashqai

Par exemple, l'esthétique. L'avant, avec ses phares à LED plus étroits, ses feux diurnes et sa grande calandre trapézoïdale, rappelle désormais encore plus le crossover électrique de la marque, l'Ariya. À l'arrière, seul le design intérieur des feux change. Le profil reste le même. La peinture extérieure peut être complétée par des éléments en chrome satiné ou en noir brillant selon le niveau d'équipement, des jantes redessinées de 17 à 20 pouces et un total de 13 couleurs (dont trois nouvelles) sont également disponibles.

Dimensions Nissan Qashqai (2024) Longueur 4,43 mètres Largeur 1,85 mètres Hauteur 1,62 mètre Empattement 2,67 mètres Volume du coffre 504 litres

Comme il n'y a pas de changement au niveau des dimensions extérieures et de l'empattement, la forme de l'habitacle ne subit pas non plus de modifications. Malgré tout, il y a eu quelques changements. Sur la "Tekna", on trouve de nouveaux sièges en tissu et des inserts chromés satinés, accompagnés d'inserts en Alcantara pour le tableau de bord, les accoudoirs et la console centrale. Sur la "Tekna+", le design des sièges change. "N-Design" assure une combinaison cuir-Alcantara.

Galerie: Nissan Qashqai (2024)

Plus d'assistance, plus de connectivité

La plupart des nouveautés du facelift dans l'habitacle du Qashqai concernent la sécurité et la connectivité : le système Around View Monitor offre une meilleure visibilité grâce à quatre caméras, dont la caméra frontale qui a désormais un angle de vue de 200 degrés. Il est possible de sélectionner jusqu'à huit vues. Il existe également un mode "capot invisible" qui permet de visualiser graphiquement la position des roues.

De plus, une fonction de désactivation personnalisable des systèmes d'assistance appelée "Driver Assist Custom Mode" a été introduite. Cela permet d'adapter l'intervention de certains systèmes de sécurité à son propre style de conduite et de les rendre ainsi moins intrusifs. Un assistant de marche arrière, un assistant de vitesse intelligent et l'enregistrement des données (une sorte de boîte noire numérique) font désormais partie de l'équipement de base de toutes les versions, notamment en raison des exigences légales.

Le système d'info-divertissement est désormais basé sur les services Google et peut être utilisé par commande vocale via "Hey Google". Apple CarPlay et Android Auto fonctionnent sans fil. De plus, Nissan propose également la nouvelle application "NissanConnect Services App" avec des fonctions de commande à distance sous forme d'abonnement.

Des groupes motopropulseurs identiques

Les groupes motopropulseurs du nouveau Nissan Qashqai sont repris tels quels du modèle pré-Facelift. Cela signifie qu'il y a un moteur essence 1,3 litre turbo avec technologie mild-hybrid et une puissance de 140 ou 158 ch (ce dernier également avec boîte automatique Xtronic et transmission intégrale en option) ainsi que la propulsion E-Power, qui combine la propulsion électrique pure de 190 ch avec un moteur à essence comme générateur de bord. Dans ce cas, seules les roues avant sont alimentées en puissance par une transmission à variation continue.

La liste des prix du nouveau Nissan Qashqai n'a pas encore été publiée, mais il semble qu'il aura un prix d'entrée plus élevé que son prédécesseur. Probablement parce que la nouvelle série renonce à l'équipement "Visia" et démarre directement avec l'"Acenta" et donc avec un équipement de série plus riche.