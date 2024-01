Après la GT-R, la Z et la Skyline réservée au Japon, Nissan présente son quatrième modèle Nismo, qui abandonne le moteur à combustion interne. La présentation a eu lieu aujourd'hui au Tokyo Auto Salon 2024, où Nissan a présenté une Ariya haute performance. Le kit de carrosserie plus sportif s'accompagne d'une augmentation de la puissance.

Au pays du soleil levant, Nissan prévoit de proposer l'Ariya Nismo en deux variantes. Le modèle de base développe une puissance combinée de 362 chevaux (270 kilowatts) et un couple de 413 livres-pieds (560 Newtons-mètres), générés par une paire de moteurs électriques alimentés par une batterie de 66 kWh. Si vous optez pour la variante la plus puissante, la puissance passe à 430 ch (320 kW) et 443 lb-pi (600 Nm), avec une batterie d'une capacité supérieure de 91 kWh.

Nissan Ariya Nismo (2024)

47 Photos

En tant que SUV électrique, l'Ariya Nismo n'est pas vraiment léger. La version la plus légère pèse 2 080 kg, tandis que la configuration la plus lourde atteint 2 220 kg. Curieusement, Nissan n'a rien dit au sujet des performances. Cependant, nous pouvons supposer que la version 430 ch est plus rapide pour atteindre les 100 km/h que la version précédente la plus puissante, qui réalisait le sprint en 4,8 secondes grâce à ses 389 ch (290 kW) et à ses 443 lb-pi (600 Nm).

Nissan va équiper la version JDM de l'Ariya en version Nismo avec de nouvelles jantes de 20 pouces "très rigides" chaussées de pneus 255/45 R20 sur les deux essieux. La marque japonaise promet une meilleure tenue de route et des vitesses plus élevées dans les virages. En outre, il existe désormais un mode de conduite Nismo dédié pour une réponse plus rapide de l'accélérateur, qui peut être accompagné en option d'une bande sonore artificielle dérivée de la Formule E.

Après la Kia EV6 GT et la Hyundai Ioniq 5 N, mais avec beaucoup moins de puissance, la Nissan Ariya Nismo reçoit des modifications intérieures discrètes avec des sièges avant plus épais, des accents rouges et la marque Nismo.

Après sa présentation au Tokyo Auto Salon 2024, l’Ariya sera commercialisé au Japon au printemps. Il convient de noter qu'il ne s'agit pas de la première Nismo électrique puisque Nissan a eu une Leaf Nismo et même une voiture de course Leaf Nismo RC.