L'année dernière, deux voitures de sport ont eu droit à un improbable "traitement safari" : la Porsche 911 Dakar et la Lamborghini Huracan Sterrato. À notre connaissance, personne n'a jamais transformé l'emblématique Nissan Skyline GT-R R32 en tout-terrain. Du moins, c'était le cas jusqu'à aujourd'hui.

Inspiré en partie par la 911 Dakar, le YouTubeur et passionné Adam LZ a créé la première "Safari GT-R". Adam a commencé par construire une GT-R R32 sans moteur qu'il a achetée pour 10 000 dollars et qu'il a fait restaurer en partie dans un atelier du Connecticut, aux États-Unis.

Il l'a ensuite équipée d'un six cylindres en ligne RB26 modifié provenant de l'un de ses autres projets de R32, d'un turbo Gen 2, d'un nouvel intercooler et d'un ECU modifié, conférant ainsi à la Safari GT-R une puissance de plus de 500 chevaux.

La GT-R a été dotée d'une suspension customisée avec une garde au sol de 27 cm, soit près du double de la R32 de série, ce qui est largement suffisant pour s'attaquer aux routes accidentées. Les jantes Rays de 17 pouces sont chaussées de pneus Nitto Nomad Grappler (215/65R17) et les bavettes WRX appuient encore l'esthétique tout-terrain. Un système de contrôle des quatre roues motrices offre une traction supplémentaire sur les chemins de terre, mais peut être basculé en mode RWD pour s'amuser en drift.

L'avant est doté d'une barre personnalisée avec des feux antibrouillard à LED, tandis que le toit reçoit des feux antibrouillard de quatre pouces. Mais comme la R32 n'est pas équipée de série de telles pièces, Adam et son équipe ont dû découper directement le toit pour installer la galerie. La carrosserie est recouverte d'une peinture vert olive, et l'intérieur est équipé d'une cage complète avec des sièges personnalisés et des harnais à quatre points.

La construction aurait pris moins de trois semaines et l'ensemble du projet a été documenté dans une série de vidéos sur la chaîne YouTube d'Adam LZ. Mais ce dernier a des projets encore plus ambitieux pour la suite : la R32 bénéficiera d'un débattement de suspension encore plus important, de meilleurs freins et probablement d'un schnorchel pour les eaux plus profondes. Non pas que cette GT-R ne puisse pas déjà rouler dans de grosses flaques.