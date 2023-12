Nous avons déjà vu des Nissan Skyline en mauvais état, mais celle-ci pourrait bien être la pire. Retrouvée au Japon, dans une salle des ventes, couverte de rouille, elle est manifestement irrécupérable. Pourtant, comme les prix des GT-R sont montés en flèche, il y a encore une certaine valeur à prendre en compte malgré l'état épouvantable de la voiture.

Motive Video sur YouTube a récemment assisté à une vente aux enchères au Japon spécialement dédiée aux voitures en mauvais état, comme cette Nissan Skyline GT-R de la génération R32. Avant de commencer à enchérir, la chaîne a brièvement examiné la voiture pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts. Les pare-brise avant et arrière ont disparu et la peinture s'écaille sur pratiquement tous les panneaux. À un moment donné, il semble que le ruban adhésif était la seule chose qui maintenait le couvercle du coffre en place.

Mais le pire dans cette GT-R, c'est la rouille. Elle a complètement envahi le métal du panneau arrière droit et s'est suffisamment développée pour former des trous dans les bas de caisse. La peinture écaillée et les vitres manquantes sont réparables, mais une rouille aussi importante ? Nous sommes convaincus que la seule place de ce châssis est à la casse.

Les équipes de Motive ont pensé que ce serait une bonne idée d'enchérir sur cette GT-R en pensant qu'elle serait vendue à bas prix, ce qui permettrait de créer une série de projets de voitures amusants pour leur chaîne. Mais ils ont sous-estimé la valeur du nom GT-R. L'équipe de Motive a placé une enchère maximale de 1,8 million de yens (environ 11 000 euros), mais a été surenchéri, l'enchère maximale atteignant 2,2 millions de yens (environ 14 000 euros). Étonnamment, la voiture n'a pas atteint son prix de réserve de 2,7 millions de yens (plus de 16 500 dollars).

Une Skyline GT-R destinée a être désossée ?

Si cette somme peut sembler ridicule pour une voiture destinée à la casse, il est important de noter que des éléments tels que le groupe motopropulseur, les freins et les roues ont une grande valeur. Sans oublier les panneaux de carrosserie comme le pare-chocs qui ne sont pas trop abîmés. Nous parions que le bon distributeur de pièces détachées pourrait encore faire un profit si cette voiture était vendue en pièces détachées.