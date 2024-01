D'ici à 2030, le groupe Jaguar Land Rover, qui est devenu JLR au cours de l'année 2023, prévoit de lancer jusqu'à neuf modèles 100 % électriques, dont l'ensemble de la future gamme Jaguar, qui deviendra une marque entièrement zéro émission bien avant cette échéance, et d'autres qui s'intégreront dans l'offre des marques Range Rover, Defender et Discovery.

Parmi les usines destinées à soutenir cette évolution, outre les usines historiques telles que Solihull, Coventry et Halewood, figure l'usine slovaque de Nitra, la plus récente et la plus moderne, qui sera transformée en quelques années en usine de SUV électriques.

La maison du nouveau Defender

Jaguar Land Rover Slovaquie a été fondé en 2015 à Bratislava, la capitale de la Slovaquie, suivie de la pose de la première pierre de la nouvelle usine à Nitra, la capitale de la région du même nom dans l'ouest du pays.

Le complexe, construit grâce à un investissement de 1,3 milliard de livres sterling, soit plus de 1,5 milliard d'euros, occupe une superficie de 300 000 mètres carrés. Il est destiné à la production du Discovery V, dont les lignes sont transférées ici depuis Solihull, et du nouveau Defender introduit en 2020.

L'usine Jaguar Land Rover à Nitra L'usine Jaguar Land Rover à Nitra

Nitra lie sa fortune en particulier à ce dernier modèle, qui est construit uniquement ici. Son succès et l'élargissement de la gamme à trois variantes (la dernière étant la 130 à huit places) ont fait passer les effectifs de 1 500 à 5 000 personnes, les équipes de deux à trois et la production hebdomadaire de 2 000 à 3 000 véhicules, ce qui a permis à la production totale d'atteindre 365 000 unités cinq ans après l'ouverture de l'usine.

L'atelier de carrosserie de l'usine de Nitra

Une production efficace

Le complexe de Nitra se distingue par l'adoption, pour la première fois en Europe, du système de transport Pulse de Kuka. Il s'agit d'une solution innovante d'entraînement électromagnétique qui accélère la production de carrosseries et l'assemblage de sous-ensembles jusqu'à 30 %, tout en réduisant les dépenses énergétiques associées.

Production du Land Rover Defender 130 à Nitra

De plus, 60 millions d'euros supplémentaires ont été investis dans les technologies de numérisation et la construction de bâtiments. En 2023, JLR a annoncé un nouveau plan d'investissement de 15 milliards de livres sterling (soit 17,3 milliards d'euros au taux de change actuel) pour l'électrification de sa gamme et la conversion des usines, même si, dans un premier temps, la distribution des nouveaux modèles électriques n'était que partiellement officielle.

Des variantes électriques du Ranger Rover et du Range Rover Sport ainsi que certains modèles Jaguar sont destinés à Solihull, tandis que pour Nitra, les détails n'ont pas encore été annoncés, bien qu'il devrait s'agir, logiquement, de variantes de modèles déjà produits ici, à savoir le Defender et le Discovery.

Le dossier Nitra