Voici une image qui a de quoi intriguer. Le Salon de l'automobile de Tokyo 2024 ouvrira ses portes plus tard cette semaine et c’est le lieu qu’a choisi Nissan pour présenter un nouveau modèle badgé "Nismo". Ce dernier est encore inconnu, mais on sait qu'il s'agit d'un véhicule routier doté d'un groupe motopropulseur "électrifié", ainsi va la modernité…

Certains constructeurs utilisent ce mot pour désigner les véhicules électriques purs, tandis que d’autres font référence aux hybrides rechargeables. À en juger par le teaser sombre que vous pouvez voir en haute de cette page, nous sommes tentés de croire que ce nouveau Nismo sera entièrement électrique. La silhouette fait allusion à un modèle de performance basé sur l'Ariya mais ce ne serait cependant pas le premier SUV de marque Nismo puisque le Patrol Nismo est en vente au Moyen-Orient depuis 2015 et le Juke Nismo est antérieur de quelques années.

Galerie: Nissan Ariya Nismo - photos espion

15 Photos

Une armada de modèles "Nismo"

Nous avons vu de nombreuses photos d'espionnage d'une Ariya ces derniers temps, ce qui ajoute du crédit à un potentiel modèle de Nismo. Ce prototype repéré en novembre 2023, sortant d'une station de recharge Tesla près du Nürburgring, avait un kit carrosserie plus sportif, une hauteur de caisse plus basse et des roues de 20 pouces chaussées de pneus Michelin Pilot Sport. Le changement le plus évident était le gros becquet sur le hayon.

Il n’y a pas de spécifications pour le moment, mais Nissan augmentera probablement la production de ce dernier. Dans sa forme la plus puissante, l'Ariya à double moteur développe 389 chevaux et 600 Nm de couple. Avec son 0 à 100 km/h en seulement 4,8 secondes, il n'est donc pas en reste du coté des performances bien que les Tesla Model Y Performance et Kia EV6 GT sont toujours plus puissantes et plus rapides.

Nous saurons ce qui se cache dans cette image sombre plus tard cette semaine, lorsque le voile sera enfin dévoilé. Le Salon de l'auto de Tokyo 2024 aura lieu du vendredi au dimanche et Nissan diffusera en direct les débuts du nouveau Nismo le 12 janvier à 10 heures, heure locale. Ce nouveau modèle partagera la vedette avec la GT-R Nismo 2024 et une Skyline Nismo en série limitée.