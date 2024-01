Les chiffres de vente de Nissan pour 2023 sont sortis, avec 898 796 unités livrées sur 22 gammes de modèles. Une voiture nous intrigue particulièrement : La Nissan GT-R. La société a réussi à vendre 390 exemplaires de sa supercar à transmission intégrale l'année dernière, soit une augmentation étonnante de 584 % par rapport à 2022, où elle ne s'était vendue qu'à 57 exemplaires.

Nous pensons que l'augmentation des ventes a beaucoup à voir avec le rafraîchissement important apporté à la GT-R en janvier 2023. De nouveaux boucliers à l'avant et à l'arrière améliorent l'efficacité aérodynamique et un différentiel à glissement limité à l'avant pour le modèle Nismo. Nissan a ajouté une nouvelle version T-Spec, qui combine le groupe motopropulseur de base avec la carrosserie élargie, la suspension et les freins en carbone-céramique de la Nismo. Deux nouvelles couleurs "throwback" sont également disponibles : Millennium jade et Midnight purple.

Il est tout de même inhabituel de voir une telle augmentation, étant donné que la GT-R n'a pas connu de changements majeurs au niveau du groupe motopropulseur ou de l'architecture depuis son lancement en 2007. Le modèle 2024 développe à peu près les mêmes 565 ch que depuis huit ans. De même, si l'intérieur a bénéficié de mises à jour significatives, il ressemble toujours à une capsule temporelle des années 2010.

Mais nous comprenons pourquoi certains acheteurs pourraient vouloir une voiture comme la GT-R. Elle était peut-être considérée comme avancée et hyper-numérique au milieu des années 80, mais la concurrence de Nissan est allée encore plus loin depuis. La GT-R est toujours équipée d'une direction hydraulique, par exemple, ce qui n'est pas le cas des voitures exotiques les plus chères, et l'habitacle est toujours doté de nombreux boutons bien réels. Avec un poids à vide de 1 746 kg, elle est aussi relativement légère pour ce qu'elle est. N'oublions pas qu'une nouvelle BMW M2 pèse 1 754 kg.

La dernière GT-R ?

Même si nous sommes convaincus que cette version est probablement la dernière pour la GT-R, nous serons tristes de la voir partir. Il n'y a jamais rien eu de vraiment semblable sur le marché, et nous pensons qu'il n'y en aura jamais plus, même si Nissan décide d'en fabriquer une nouvelle.