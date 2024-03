Le restylage des Seat Ibiza et Seat Arona a été officiellement annoncé cette semaine par Wayne Griffiths, numéro un du constructeur espagnol. Elles arriveront en 2025 mais nous avons déjà pu voir comment elles changeront grâce à la vidéo diffusée lors de la conférence de presse hier, consacrée aux résultats de 2023 et à un regard sur l'avenir de Seat et Cupra.

Les changements stylistiques sont là et ils sont perceptibles, alors voyons comment la Seat Ibiza et la Seat Arona vont évoluer.

Nouveaux "yeux"

Les premiers changements sont visibles au niveau des feux redessinés, tant au niveau des blocs optiques que de la signature lumineuse. Dans la partie supérieure se trouve une ligne triangulaire qui surplombe les phares eux-mêmes. Les Seat Ibiza et Arona ont toutes deux les feux avant "cassés" dans la partie inférieure, reprenant en partie le style Audi. Ensuite, il y a de nouvelles prises d'air verticales qui, sur l'Arona, embrassent presque le pare-chocs, qui sont elles redessinées. Enfin, la calandre change également : elle reste hexagonale, mais perd son profil chromé et devient plus plate.

Seat Ibiza Seat Arona 2025 Seat Ibiza Seat Arona

À l'arrière, c'est la même chose : des feux redessinés avec deux triangles superposés et de nouveaux pare-chocs. Le reste semble inchangé et les dimensions devraient également rester les mêmes, l'Ibiza mesurant 4,06 mètres de long et l'Arona 4,15.

La vidéo diffusée lors de la conférence ne montre pas l'intérieur des deux voitures, mais il devrait y avoir une mise à jour des logiciels et du matériel d'infodivertissement, ainsi que de nouveaux matériaux.

Aucun détail n'a été donné non plus sur les moteurs. Griffiths, s'exprimant de manière générale sur Seat, a mentionné des groupes motopropulseurs rechargeables et des moteurs plus efficaces. Nous pensons pouvoir exclure les solutions "plug-in", et il est plus probable que les Seat Arona et Seat Ibiza redessinées soient équipées de moteurs hybrides légers, au moins dans les versions haut de gamme, comme le 1.5 du groupe Volkswagen.

Comme précisé ci-dessus, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article lorsque nous aurons plus d'informations sur l'intérieur de ces deux modèles.