Comme la Seat Ibiza, l'Arona a eu le droit à une petite cure de jouvence il y a quelques semaines. Et après ce léger restylage, Seat annonce désormais les tarifs de son SUV urbain pour le marché français. Comme pour l'Ibiza, les tarifs ont légèrement grimpé, mais restent relativement contenus pour la version de base, qui débute à partir de 17 990 euros.

Sur le plan esthétique, le Seat Arona restylé se distingue par ses nouveaux feux à LED, ainsi que par une face avant redessinée avec une nouvelle calandre spécifique à chaque finition. Nous retrouvons également un nouveau spoiler arrière, de nouvelles jantes en alliage disponibles jusqu'à 18 pouces, et dix teintes de carrosserie, dix teintes qui peuvent être assorties à l'une des trois couleurs disponibles pour le toit contrastant.

La vraie grande nouveauté du Seat Arona restylé se trouve dans l'habitacle, où l'influence de ses grandes sœurs se fait sentir, avec une nouvelle disposition de la planche de bord, qui accueille l'écran tactile du système d'infodivertissement en haut et non plus au centre. L'écran peut atteindre jusqu'à 9,2 pouces et est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil. À côté de l'écran tactile, on trouve l'instrumentation numérique affichée sur un écran couleur de 10,25 pouces.

Les tarifs

Avec le restylage, le Seat Arona abandonne, comme de plus en plus de modèles, les moteurs diesels en ne gardant que les blocs essence. La gamme essence comprend un moteur trois cylindres 1,0 litre de 95 ou 110 chevaux, et un bloc quatre cylindres 1,5 litre de 150 chevaux. La voiture est également disponible avec une motorisation de 90 chevaux fonctionnant au gaz naturel.

Reference Style Business Urban Xperience FR Essence TSI 95 BVM5 17 990 € 21 460 € 22 300 € 22 830 € 24 360 € - TSI 110 BVM6 - 21 960 € 22 800 € - 24 860 € 25 860 € TSI 110 DSG7 - 23 460 € 24 300 € - 26 360 € 27 360 € TSI 150 DSG7 - - - - 27 660 € 28 660 € GNV TGI 90 - 23 660 € 24 400 € 26 560 € - -

Les finitions et les principaux équipements de série

Comme pour la Seat Ibiza, l'Arona possède une gamme tentaculaire avec pas moins de quatre finitions, dont une nouvelle baptisée "Xperience", que nous avons déjà vu sur d'autres voitures de la gamme, et qui accentue le côté baroudeur de l'auto. L'offre est également pourvue d'une série spéciale Urban avec quelques équipements supplémentaires par rapport à la finition Style.

Reference :

Boucliers, poignées de portes et coques de rétroviseurs couleur carrosserie

Rails de toit

Antibrouillards à LED

Volant multifonction

Limiteur de vitesse

Siège conducteur réglable en hauteur

Banquette rabattable 2/3-1/3

4 vitres électriques à impulsion

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Climatisation manuelle

Écran tactile 8,25 pouces

Connectivité USB-C

Bluetooth

Seat Connect

Détection de fatigue

Front Assist avec détection des piétons et des cyclistes

Aide au maintien dans la voie

Jantes acier 15 pouces

Style (en plus de Référence) :

Jantes alliage 16 pouces

Volant sport multifonction en cuir nappa

Connectivity Box avec chargeur à induction

Écran tactile 9,2 pouces

GPS

Compatibilité MirrorLink, Android Auto, Apple CarPlay

Système audio à six haut-parleurs

Régulateur de vitesse

Différentiel électronique XDS (sur motorisations 110 chevaux et plus)

Urban (en plus de Style) :

Sellerie en suédine noire

Jantes alliage 17 pouces

Projecteurs Full LED

Caméra de recul

Feux arrière à LED

Vitres arrière surteintées

Park Assist avec aide au stationnement avant et arrière

Xperience (en plus de Style) :

Jantes alliage 17 pouces

Pack Design Xperience avec skis de protection avant et arrière

Peinture bi-ton

Rails de toit en finition aluminium

Sièges avant réglables en hauteur

Pack Rangement (accoudoir central, porte-documents sous le siège conducteur et coffre de rangement sous le siège passager)

Projecteurs Full LED

Feux arrière à LED

Accès et démarrage mains libres

Climatisation automatique bi-zone

Rétroviseurs chauffants et rabattables électriquement

Aide au stationnement arrière

Capteurs de pluie et de luminosité

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

FR (en plus de Style) :