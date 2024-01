En 2023, Seat a livré 288 400 véhicules dans le monde (contre 232 700 en 2022), enregistrant une croissance globale de 24%. Dans le même temps, la nouvelle marque Cupra a vendu environ 230 400 voitures, un résultat respectable.

Bien que les deux marques produisent aujourd'hui des voitures de route "normales" et des modèles sportifs, peu de gens se souviennent que Seat a aussi été à l'origine de certains des concepts les plus insolites de l'Histoire. Dans cet article, nous voulons leur rendre hommage.

Pour aller sur tous les terrains

L'un des concepts les plus emblématiques de Seat a certainement été l'Ateca "Mattracks", un SUV équipé de chenilles à la place des roues. Ce modèle expérimental a été produit pour l'Ateca Snow Experience 2017, avec des chenilles Mattracks à la place des roues. Le même système a été utilisé plus tard également sur un Cupra Ateca.

Dans le premier cas, la base de départ était un Seat Ateca 2.0 TDI 4Drive de 190 ch, surélevé et élargi mais toujours homologué pour la route. Dans le second cas, un Cupra Ateca 2.0 TSI de plus de 300 ch.

Cupra Ateca

Pour une conduite en plein air

Les voitures dépourvues de toit ont toujours été attrayantes, surtout dans les années 1980. À l'époque, Seat avait présenté l'emblématique Ibiza Cabrio, basée sur la première génération du modèle. Il s'agissait d'un cabriolet aux lignes simples, avec un habitacle 2+2, sans arceau et conçu par la compagnie Italdesign de Giorgetto Giugiaro.

La raison pour laquelle ce petit cabriolet de forme carrée n'a jamais été lancé sur le marché reste un mystère, mais il est possible que Volkswagen n'ait pas voulu mettre en péril la Golf I Cabriolet, qui a été produite jusqu'au début des années 1990.

Les opportunités de vente auraient également été discutables, la marque Seat étant à l'époque encore relativement peu connue en dehors de l'Espagne.

Seat Ibiza Cabriolet

Faisons un saut dans le temps jusqu'en 2014 : le constructeur espagnol avait alors présenté la Seat Ibiza Cupster, un speedster tape-à-l'œil avec un pare-brise bas et des bosses à l'arrière.

Mais même après la 850 Spider de 1969 (construite sous licence Fiat), le moment n'était pas encore venu pour Seat de mettre en production un modèle à toit ouvert.

Seat Ibiza Cupster 2014

En fait, l'un des prototypes qui a été très proche de la production en série est le Seat Marbella Pick Up, une version plus simple et plus pratique du concept Marbella Playa. L'élément le plus distinctif est l'espace de chargement, séparé de l'habitacle uniquement par une grille de protection.