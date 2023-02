L'âge d'or de la carrosserie, surtout en Italie, a connu de nombreux protagonistes, mais peu d'entre eux ont réussi à surmonter les grands changements industriels et les transformations du monde de l'automobile en n'étant pas avalés puis oubliés par les grands groupes.

Parmi les entreprises encore actives et à l'avant-garde du monde de la mobilité d'aujourd'hui, Italdesign qui, 55 ans après sa fondation, bien que liée au Groupe Volkswagen et n'ayant plus la direction et la signature autoritaire de son fondateur, Giorgetto Giugiaro, a maintenu sa philosophie en restant solide, autonome et projetée dans le futur. Et le secret de cette réussite se cache dans son passé.

L'intuition au-delà du talent

La caractéristique fondamentale qui a toujours distingué le travail d'Italdesign de celui des autres grands noms du design est son approche. L'entreprise a été fondée en 1968 sous le nom de Società Italiana Realizzazione Prototipi par Giorgetto Giugiaro. Ce dernier, alors âgé de 30 ans, avait une certaine réputation parmi les stylistes automobiles grâce à ses années chez Bertone, et Aldo Mantovani.

Cette approche, plus moderne que jamais, permettra à l'entreprise de surmonter au fil des ans les moments critiques qui mettent en grande difficulté même les grands noms de la carrosserie traditionnelle, qui se retrouvent progressivement avec de moins en moins de commandes pour leurs usines, dépassées par la production flexible des grands constructeurs.

Alfa Romeo Alfasud 1971 Volkswagen Passat 1973 Volkswagen Golf 1974

Pour revenir aux premières années, S.I.R.P., bientôt rebaptisée Italdesign, devient un consultant de choix pour plusieurs constructeurs : l'année de sa fondation, elle participe à l'important projet Alfasud. Italdesign accompagne ensuite l'entrée dans l'ère moderne du colosse qu'est Volkswagen, qui lui confie les dessins des modèles Passat, Golf et Polo destinés à devenir les pierres angulaires de sa gamme.

Fiat Uno 1983 Fiat Panda 1980 Fiat Grande Punto 2005

Le succès et l'extra-secteur

Les grandes marques italiennes et européennes sont bientôt suivies par les réalités émergentes de l'Extrême-Orient : d'abord les Japonais, comme Mitsubishi et Toyota, puis le Coréen Hyundai, pour lequel Giugiaro conçoit la première voiture compacte, baptisée Pony.

Le travail du centre, qui a son siège à Moncalieri, dans la banlieue sud de Turin, comprend toujours des services de design industriel avancés, ce qui l'a amené à être parmi les premiers à s'équiper d'outils modernes de modélisation informatique et de simulation tridimensionnelle.

Au début des années 1980, la popularité monte en flèche grâce à des projets populaires et réussis comme la Fiat Panda et l'Uno (qui seront suivies de trois générations de Punto, également conçues par Giugiaro). Italdesign est également la première à créer de nouvelles divisions opérant dans des domaines extérieurs au secteur automobile, comme Giugiaro Design, active dans le domaine du design industriel et des transports et dirigée par Fabrizio, le fils de Giorgetto. Beaucoup plus tard, en 2003, Giugiaro Architettura est fondée, dont les activités vont du design urbain aux yachts.

Alfa Romeo Brera 2006 Maserati 3200 GT 1998 Daewoo Matiz 1998

L'entrée chez Volkswagen et la vision de l'avenir

Bien que cette vision attentive du monde ait permis à l'entreprise de conserver une position de premier plan sur la scène automobile et l'ait protégée de la crise des marques de style, qui a compté Bertone parmi ses victimes, au début des années 2000, Giugiaro a pris la décision de transformer la collaboration avec Volkswagen en un transfert progressif.

La transition a eu lieu entre 2010 et 2015, lorsque la famille Giugiaro a définitivement vendu toutes les actions de l'entreprise, qui est passée sous le contrôle de Lamborghini, à son tour "gouvernée" par Audi et donc par le groupe Volkswagen.

Italdesign Climb-E

En 2018, à l'occasion de son 50e anniversaire, l'entreprise lance le plan stratégique NEXT 50, avec lequel elle élargit sa vision de l'automobile à la mobilité au sens large, avec l'intention de devenir un incubateur d'idées plutôt que de produits. À la fin de l'année 2022, elle ouvre un bureau à Shanghai, renforçant ainsi sa présence dans la réalité industrielle en pleine croissance de la Chine, tout en se tournant également vers les États-Unis.

L'étape suivante consiste à entrer dans le monde de la mobilité durable avec des projets tels que Climb-E, présenté au CES de Las Vegas en 2023, qui est un modèle de transport intégré à l'architecture projeté sur la vision de la ville du futur.