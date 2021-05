Il est toujours assez amusant de revenir dans les archives des constructeurs automobiles ou des designers pour voir, avec l'œil d'aujourd'hui, ce à quoi aurait du, ou aurait pu, ressembler l'automobile contemporaine. C'est justement à ça que servent les concepts qui permettent d'annoncer à plus ou moins longue échéance les tendances stylistiques ou technologiques des années à venir.

C'est ainsi qu'en 2001, il y a 20 ans tout juste, Italdesign levait le voile au salon de Genève sur son concept Twenty Twenty. Un nom qui évoque évidemment l'année 2020, et qui imagine un spider Aston Martin pour cette année là précisément. Il ne vous aura pas échappé en regardant la gamme actuelle de la firme de Gaydon que l'on est loin de l'esthétique de ce showcar !

Il faut dire que si le design des Aston Martin les plus récentes, notamment sous le stylo de Marek Reichman, a gagné en agressivité, celui de ce concept est quand même beaucoup plus torturé que ce qui se fait actuellement. Si la face avant évoque plus que jamais un nez de requin (ou sharknose), avec une calandre et des feux très reconnaissables comme appartenant à Aston Martin, le reste est très étonnant avec une structure de caisse volontairement apparente.

Ce sont alors Giorgetto Giugiaro et Fabrozio Giugiaro qui dessinent pour Italdesign cette Twenty Twenty et qui s'inspirent des concepts Capsula de 1982 et Structura de 1998 pour cette structure en aluminium extrudé, une sorte d'exosquelette habillé par des panneaux de carrosserie en plastique et en fibre de carbone.

Même si ce concept Twenty Twenty apparaît comme un pur délire de designer, il ne s'agissait pas que d'une maquette : le prototype roulait bel et bien. Développé sur une base d'Aston Martin DB7 de première génération, il embarquait sous son capot un 12 cylindres de 5935 cm3 développant 500 chevaux. On peut d'ailleurs le deviner à travers la grille du capot.

Pour en revenir à l'esthétique de ce concept, on notera quelques particularités très intéressantes, à l'image de ces charnières de portes dans la continuité des ailettes latérales ou encore de l'arceau en aluminium derrière les deux sièges, qui rappelle certains modèles Targa. D'ailleurs contrairement à ce qu'on croit, il ne s'agit pas ici d'une stricte deux places, mais deux petites places arrière peuvent être mises à jour en enlevant la cloison arrière. La capote quant à elle peut être rangée dans un boîtier spécial.

L'Aston Martin Twenty Twenty signée d'Italdesign restera un modèle unique. On ne sait pas exactement où il se trouve, mais il pourrait toujours se trouver dans les collections de la célèbre maison italienne de design.