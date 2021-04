Bien qu'elle ne soit pas la plus ordinaire, nous avons parlé plus d'une fois d'une curieuse voiture à trois roues. Nous avons même créé un vaste diaporama avec 10 modèles de ce type.

Parmi elles, il y a la Morgan 3 Wheeler, la Polaris Slingshot ou la Reliant Regal. Ce sont peut-être les trois modèles à trois roues les plus populaires, mais chose que vous ne savez peut-être pas, Peugeot s'est intéressé à ces véhicules en 2005 et a créé une voiture complètement différente par rapport au reste de sa gamme.

En fait, c'est au Salon de l'automobile de Francfort que la firme au lion a présenté le prototype qui nous intéresse aujourd'hui. Son nom, le Peugeot 20Cup. Il avait deux roues sur l'essieu avant et une seule roue sur l'essieu arrière.

En résumé, il s'agit d'un véhicule biplace sans pare-brise avant, qui devait être conduit avec un casque et qui mesurait 3,63 mètres de long, 1,16 mètre de haut et 1,77 mètre de large, pour un empattement de 2,33 mètres.

À mi-chemin entre une voiture et une moto, son poids atteint à peine 500 kilos, mais la quasi-totalité des composants mécaniques est concentrée à l'avant, ce qui, on l'imagine, affecte le comportement routier. Son design donnait un avant-goût des prochaines Peugeot, comme la Peugeot 207 (2006) ou le coupé RCZ (2009).

Bien que ce modèle n'ait pas été créé pour être commercialisé, il a apporté avec lui un élément important : un nouveau moteur à essence turbocompressé, fruit de la collaboration entre les groupes BMW et PSA et qui, des années plus tard, deviendra l'un des meilleurs moteurs de sa catégorie.

Pour l'occasion, le bloc 1.6 (appelé plus tard THP chez Peugeot) ne développait pas moins de 170 ch et 240 Nm de couple maximal, entre 1400 et 4000 tr/min. Tout cela pour assurer une accélération de 0 à 100 km/h en plus de 5,0 secondes.