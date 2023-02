En janvier, la Renault Mégane RS Ultime a fait ses débuts en tant que dernier modèle Renault Sport de l'histoire, car toutes les futures voitures de performance du constructeur français porteront le logo Alpine. Cette voiture rapide n'a pas l'intention de quitter la scène pour autant et a récemment établi un nouveau record de piste. La Mégane RS en version Trophy-R est désormais le modèle traction le plus rapide sur le circuit du GP d'Hockenheim.

Le magazine Sport Auto est le grand responsables du nouveau record de 1'59"2 minutes. La Trophy R est plus légère qu'une Mégane RS de base d'environ 130 kilogrammes grâce à la suppression des sièges arrières ainsi que de nouvelles roues. Sous le capot se trouve le moteur 1,8 litre turbo d'origine du modèle, qui développe 300 ch et 400 Nm de couple. La voiture est chaussée de pneus Bridgestone Potenza S007 RS.

Galerie: Essai Renault Mégane R.S. Trophy (2021)

38 Photos

Une vidéo du record du tour est visible en haut de cette page. On ne peut s'empêcher de remarquer que le pilote ne respecte pas toutes les limites de la piste et dépasse les zones de sécurité dans certains virages. Il est intéressant de noter que nous voyons également un freinage très tardif dans certaines sections de la piste. L'équipe de Sport Auto explique "cela ressemble à une erreur de freinage, mais dans l'analyse des données, c'était la trajectoire la plus rapide."

Pour rappel, la Mégane RS détient également le record de vitesse en traction sur le légendaire circuit du Nürburgring. La hot hatch est également la voiture à traction avant la plus rapide sur le circuit de Suzuka et ces records nous indiquent sûrement à quel point ce véhicule est rapide. Malheureusement, elle va bientôt être retirée de la production.

Selon les dernières informations, la Mégane RS devrait être abandonnée sur les marchés mondiaux cette année. Nous ne pouvons pas dire si un remplacement direct avec un moteur thermique est prévu, mais étant donné la poussée de Renault vers l'électrification complète, nous doutons fortement que ce soit dans les plans de la marque.