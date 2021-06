Une fois n'est pas coutume, nos confrères de Carwow ont comparé la nouvelle Golf GTI à deux sportives du même calibre. Il s'agit de la Renault Mégane R.S. Trophy et de la Honda Civic Type R. Elles développent toutes plus ou moins 300 ch qu'elles envoient au sol uniquement via les roues avant.

La Volkswagen Golf GTI mise à l'honneur est une Clubsport. Avec ses 300 ch, elle est plus puissante que la Golf GTI standard qui n'offre que 245 ch. Cette puissance est similaire à la Renault, mais inférieure aux 320 ch de la Honda Civic Type R.

Comme on dit souvent, la puissance ne fait pas tout, car si on se fie aux chiffres énoncés juste avant, la Honda Civic Type R devrait franchir la ligne d'arrivée en premier. La réalité est tout autre, puisque les différentes épreuves organisées par Carwow montrent que la Golf GTI Clubsport est la plus rapide des trois.

La Mégane R.S. tente tant bien que mal de rivaliser avec l'Allemande avant de se faire doubler quelques mètres plus loin après le départ. Quant à la Honda Civic Type R, elle rivalise seulement avec la GTI Clubsport lorsque le coup d'envoi est donné à 50 mph.

À noter que les conditions météorologiques n'étaient pas idéales. Le ciel était nuageux et la piste était humide. Les résultats seraient peut-être différents sur piste sèche, mais cette vidéo montre que la nouvelle Golf 8 GTI Clubsport n'est pas venue pour enfiler des perles, c'est une concurrente à prendre très au sérieux.

En France, elle est vendue à 49 990 euros, soit plus de 6000 euros d'écart avec la Golf GTI standard et ses 245 ch. C'est aussi 270 euros de moins que la Golf 8 R qui produit 320 ch et qui bénéficie de 4 roues motrices. Pour rappel, la Golf 8 GTI Clubsport célèbre les 45 ans de la première GTI.