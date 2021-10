La Renault Mégane R.S. Trophy a beau être sur le marché depuis quelques années (bien qu'elle ait été restylée), elle n'a pas dit son dernier mot. Dans une nouvelle vidéo, la sportive française défie la Cupra Leon ainsi que la Volkswagen Golf GTI Clubsport 45.

Ces trois sportives ont toutes un moteur quatre cylindres de 300 ch, et pourtant, à l'arrivée, il y en a une qui laisse ses concurrentes quelques mètres derrière elle. Il s'agit de la Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 qui termine la course en première position, elle est suivie par la Cupra Leon puis par la Mégane R.S. Trophy qui termine donc en dernière position.

Voici les résultat au 1000 m départ-arrêté :

VW Golf GTI 45 : 24 secondes

Cupra Leon VZ : 24,4 secondes

Renault Mégane R.S. Trophy : 24,7 secondes

Cette vidéo montre que la Mégane a fait un bon départ, tout comme l'Espagnole. Quant à la Golf, le passage au second rapport a été laborieux, mais la sportive de Volkswagen a très vite rattrapé son retard et a même terminé en première position. La Mégane R.S. Trophy n'a été doublée par la Leon qu'à une vitesse de 150 km/h, et à plus de 160 km/h par la Golf.

Dans une autre vidéo (sur piste mouillée), la Golf GTI Clubsport a montré qu'elle était plus rapide que la Mégane, et qu'elle pouvait aussi battre la Honda Civic Type R qui est pourtant plus puissante qu'elle.

Il est donc évident que la sportive de Volkswagen est championne de sa catégorie dans l'épreuve du Drag Race. Cela dit, la Civic Type R n'a pas encore dit son dernier mot puisqu'une nouvelle génération est en route. Elle a par ailleurs été annoncée par son constructeur il y a quelques jours.

Nous avons par ailleurs essayé la Renault Mégane R.S. Trophy que vous retrouverez ci-dessous.