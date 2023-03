Les listes de prix des Audi A1 et Q2, les deux modèles d'entrée de gamme de la Maison aux quatre anneaux, ont changé. La marque d'Ingolstadt a revu le nombre d'équipements, la dotation de série et les combinaisons de moteurs.

En revanche, l'esthétique et le contenu technologique des deux Audi n'ont pas subi de changements significatifs, tandis que le prix de départ reste fixé à 23'500 euros pour l'A1 Sportback (25'600 euros pour la Allstreet) et à 29'500 euros pour le Q2.

Nouveautés de l'A1

L'A1 Sportback voit le nombre de versions réduit de cinq à quatre, avec les versions Base, Business S line edition et Identity Black, tandis que l'allstreet avec une garniture surélevée peut être commandée dans les variantes Base, Business et Identity Contrast.

La version intermédiaire Business est équipée de série d'un régulateur de vitesse adaptatif, tandis que le nouveau pack Evo Plus peut être commandé séparément. Il comprend un certain nombre d'ajouts esthétiques et de confort, tels que l'accès sans clé et une caméra de recul.

Audi A1 Citycarver

L'édition S line est déjà équipée de phares à LED, d'un régulateur de vitesse adaptatif, de capteurs de stationnement avant et arrière et de jantes en alliage de 17 pouces. Enfin, l'Identity Black se distingue par des détails de carrosserie noirs, des jantes en alliage Audi Sport de 18 pouces avec garniture noire et des phares à LED.

En ce qui concerne les moteurs de l'A1, le 1,0 litre TFSI de 95 chevaux avec transmission manuelle n'est disponible que pour les modèles Base et Business, tandis que le 1,0 litre de 110 chevaux et le 1,5 litre de 150 chevaux peuvent également être demandés pour l'édition S line et l'Identity Black. Ces deux dernières versions peuvent également recevoir la version haut de gamme 2,0 litres de 207 ch.

L'évolution du Q2

En ce qui concerne le Q2, le crossover allemand passe de sept à cinq niveaux de finition : Base, Business, Business Advanced, S line edition et Identity Black. La nouvelle déclinaison Business de l'Audi comprend de série la navigation Audi connect, une station de recharge sans fil pour le smartphone, le système sans clé, le maintien dans la voie et les feux arrière à LED.

Audi Q2

La version Business Advanced comprend également des jantes en alliage de 17 pouces et le tableau de bord numérique "Audi virtual cockpit", tandis que l'édition S line est équipée de série des phares Audi Matrix LED et de l'alerte de franchissement involontaire de ligne.

La version la plus complète et la plus sportive est Identity Black, avec des inserts entièrement noirs et des jantes en alliage Audi Sport de 19 pouces. En ce qui concerne le Q2, il n'y a rien de nouveau pour les moteurs : l'Audi peut toujours être commandée dans les variantes essence 30, 35 et 40 avec des puissances respectives de 110, 150 et 190 ch. Les diesels 30 et 35 TDI de 116 et 150 ch sont également confirmés.