Au début du mois, Dacia, la division low-cost de Renault, a annoncé son intention de lancer la troisième génération du Duster en 2024. Il s'agira d'un crossover entièrement nouveau qui passera à la plateforme CMF-B utilisée par de nombreux modèles vendus par l'alliance Renault Nissan Mitsubishi. Fabriqué à Mioveni, en Roumanie, le modèle sous-compact abordable a été photographié par des paparazzis en train de subir des tests tout en cachant une carrosserie entièrement redessinée.

Il semble plus grand que le modèle actuel et reprend des éléments de design du concept Bigster. Ce dernier deviendra le premier modèle du segment C de Dacia lorsqu'il sera commercialisé en 2025, et sera produit dans la même usine roumaine.

Déjà doté de la carrosserie de série et des feux définitifs, le Duster 2024 est équipé de freins arrière à disque, ce qui n'était pas arrivé sur une Dacia depuis le modèle d'origine de la marque. Il s'agit de la 1100 à traction arrière, basée sur la Renault 8, vendue entre la fin des années 1960 et le début des années 1970. Par ailleurs, et à condition que le camouflage ne nous joue pas de mauvais tours, il semble avoir des poignées de portes arrière "cachées", comme sur le Bigster.

Le nouveau Duster repose sur des jantes de 17 pouces chaussées de pneus Continental 215/65 toutes saisons et continue d'offrir une garde au sol généreuse. Les clignotants ont enfin été intégrés dans les coques de rétroviseurs latéraux, tandis que les passages de roues ont un contour plus carré pour donner au profil latéral une allure plus robuste.

Le Groupe Renault s'éloigne progressivement des diesels, il sera donc intéressant de voir si le SUV sans fioritures conservera son moteur dCi. Une autre pièce du puzzle est de savoir s'il y aura une version pick-up cette fois-ci.