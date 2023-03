Même si elle est votée favorablement, l'interdiction de vente des nouvelles voitures à moteur à combustion n'entrera pas en vigueur dans l'Union européenne avant 2035. Cependant, de nombreuses entreprises ont déjà annoncé leur intention de passer au tout électrique bien avant le milieu de la prochaine décennie. Jaguar fera ses adieux au moteur à combustion interne dès 2025, tandis que Renault, Volvo, Ford Europe, Bentley et Rolls-Royce suivront d'ici à 2030.

Dans sept ans, la plupart des marques Stellantis (si ce n'est toutes) abandonneront les moteurs à essence et diesel. Audi ne lancera que des voitures électriques à partir de 2026 et entend mettre fin à la production de modèles à moteur à combustion interne d'ici à 2033. Les grands rivaux BMW et Mercedes se sont engagés à ne produire que des véhicules électriques avant 2030 si cela devenait obligatoire sur certains marchés de l'UE.

Volkswagen, Skoda et Cupra/SEAT ont exprimé leur volonté de passer à un portefeuille électrique en lançant de nombreux modèles à zéro émission dans les années à venir. En dehors des marques européennes, Kia et Hyundai ne vendront que des voitures électriques à partir de 2035 sur le Vieux Continent, cinq ans après la marque de luxe Genesis.

Renault Mégane R.S. Ultime (2023)

30 Photos

Aussi choquante que puisse paraître la déclaration suivante de Luca de Meo, les constructeurs automobiles ont clairement abandonné le développement de nouveaux moteurs à combustion à partir de zéro. S'exprimant lors d'un événement organisé par Politico, le PDG du groupe Renault a déclaré :

"Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un (...) qui développe un moteur complètement nouveau en Europe. Personne n'est en train de développer un nouveau moteur à combustion en Europe. Tout l'argent va à la technologie électrique ou à la technologie de l'hydrogène".

Certains des moteurs à combustion disponibles aujourd'hui seront abandonnés dans les années à venir, tandis que les autres devront être mis à jour pour répondre aux normes Euro 7. Bien entendu, les moteurs diesel et les moteurs à essence de grosse cylindrée sont les plus vulnérables et seront les premiers à disparaître. Bugatti abandonne progressivement le W16, tandis que le V12 ne se trouve plus que dans une poignée de voitures. Le V10 est également en sursis, car Audi est en train de tuer la R8 et Lamborghini prévoit un successeur à la Huracan avec une configuration hybride réduite.

Il y a une lueur d'espoir que le moteur à combustion interne ne disparaisse pas complètement, car les carburants synthétiques pourraient devenir une alternative aux véhicules électriques à batterie et à hydrogène. Un rapport publié par Reuters en début de semaine affirme que la Commission européenne élabore un projet visant à autoriser les constructeurs automobiles à vendre de nouvelles voitures à moteur à combustion fonctionnant à l'e-carburant après 2035.

Luca de Meo a décrit les e-carburants comme étant "une sorte de solution de niche", mais a admis qu'ils représentaient "une opportunité". Le patron du groupe Renault a ajouté que la production devrait augmenter considérablement pour que les chaînes d'approvisionnement soient solides.