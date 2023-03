Alors que plusieurs pays s'opposent à l'arrêt des voitures à essence et diesel en Europe, qui est prévu pour 2035, Volkswagen augmente son investissement dans l'électrique. La marque devrait lancer dix nouveaux modèles à batterie d'ici 2026, dont la version de série du concept ID.2all à moins de 25'000 euros.

L'électrique représente d'ores et déjà une grosse part dans les ventes du constructeur allemand, qui a clôturé l'année 2022 avec 4,6 millions d'immatriculations. Une baisse de 6,8% par rapport à 2021, en raison de la situation internationale, or les voitures à batterie ont connu une hausse de 23,6% pour atteindre un total de 330'000 unités.

Une précision doit également être apportée : alors que les livraisons s'élèvent à 4,6 millions, les ventes unitaires ne sont que de 2,2 millions (contre 2,3 millions en 2021), une différence due au fait que les coentreprises en Chine ne sont pas incluses dans la marque Volkswagen Passenger Cars.

Pas de quoi s'inquiéter

Moins de voitures vendues donc, pour les raisons que nous avons connues l'année dernière : la longue crise des puces et des matériaux, les problèmes logistiques, la hausse des coûts de l'énergie et la guerre en Ukraine.

Des problèmes communs à tous les constructeurs mais qui n'ont cependant pas affecté les bénéfices de Volkswagen, qui sont passés de 2,2 milliards d'euros en 2021 à 2,6 milliards d'euros en 2022, soit une croissance de 22,5% pour un chiffre d'affaires de 74 milliards d'euros, en hausse de 8,7% par rapport à 2021. Les comptes sont en bonne santé, avec un flux opérationnel de 1,9 milliard d'euros.

Volkswagen ID.3 Volkswagen ID.4

L'année 2023 sera remplie de défis pour Volkswagen, qui démarre avec déjà 660'000 commandes enregistrées rien qu'en Europe, dont 100'000 pour des voitures électriques de la famille ID.

Ce qui est à venir

Une famille qui est appelée à se développer considérablement d'ici à 2026. Après la présentation de la ID.2all viendra celle de la version de production de l'ID.7, qui sera suivie par l'ID.Buzz à empattement long. Sans oublier l'ID.3 restylée, dévoilée il y a quelques semaines.

Volkswagen Tiguan Volkswagen Touareg

À leurs côtés, on trouvera des modèles muni de moteurs essence et diesel classiques. Parmi les nouveautés de Volkswagen pour 2023 figurent en effet les très attendues nouvelles générations des Tiguan et Passat, ainsi que le restylage des Touareg et T-Cross. Une gamme élargie et remaniée qui a nécessité d'importants investissements dans la recherche et le développement, notamment en matière de logiciels et de systèmes d'infodivertissement, désormais fondamentaux pour la voiture du futur.

Lors de la conférence de presse consacrée à la présentation des résultats 2022, le PDG Thomas Schäfer a assuré que Volkswagen "travaillait pour apposer les noms historiques aux modèles de l'avenir". Le numéro un de la marque a donc voulu faire comprendre que l'électrique ne ferait pas disparaître des noms emblématiques comme Golf et Tiguan...