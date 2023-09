Alors que la Golf de Volkswagen et l’Octavia de Skoda s’apprêtent à faire peau neuve en 2024, il est logique de voir Cupra tester une version restylée de la Leon. Les photographes capturé deux prototypes dans le sud de l'Europe, et même si vous seriez tenté de croire qu'ils sont identiques, les détails font toute la différence.

L'une des berlines compactes était équipée d'étriers de frein Brembo et d'un port de chargement, indiquant qu'il s'agissait du modèle eHybrid ou de l'équivalent espagnol de la Golf GTE et de l'Octavia RS iV.

Beaucoup diront que ce camouflage est inutile étant donné que Cupra a officiellement présenté la Leon 2024 en juin 2022 (voir ci-dessus). Mais ce lifting est étonnamment important, d'autant plus que la nouvelle Golf changera à peine. La face avant de la Cupra a été revue et est dotée de nouveaux phares semblables à ceux du crossover électrique Tavascan.

SEAT n’est pas mort mais…

De plus, la Leon adopte un pare-chocs avant entièrement redessiné avec une prise d'air inférieure plus agressive présentant un motif en grille. Malheureusement, le capteur radar ressort toujours comme un pouce endolori plutôt que d'être soigneusement intégré ailleurs. La Leon a l'air plus agressive qu'auparavant, même si il est probable que certains préféreront le look plus épuré du modèle actuel.

Autocar a récemment spéculé sur le fait que le groupe Volkswagen puisse abandonner complètement la SEAT Leon et vendre le modèle uniquement avec un badge Cupra. Même si ce n’est pas le cas, la marque reste confrontée à l’incertitude.

Interrogé sur l'avenir de SEAT, le président de la société, Thomas Schäfer, a déclaré que "l'avenir de SEAT, [c'était] Cupra" et que la marque survivrait, "mais dans un rôle différent" (on parle d’activités liées à la mobilité comme la vente de trottinettes ou de scooters électriques, par exemple).

Le lifting SEAT/Cupra Leon devrait faire ses débuts en 2024 et durer environ 3 à 4 ans. Alors que Volkswagen a confirmé que la Golf de nouvelle génération sera purement électrique, la logique nous dit qu’il en sera de même avec les futures Leon et Octavia. Audi a aussi affirmé que la remplaçante de l'A3 n'aura pas de moteur thermique.