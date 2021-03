Les gendarmes sont heureux de recevoir leur nouveau bolide, la Seat Leon Cupra. L'Espagnole remplace la Renault Mégane R.S. qui a rejoint les Equipes Rapides d'Intervention depuis de nombreuses années. Pour la Française, il est temps de partir en retraite. Progressivement, la sportive de Renault Sport est remplacée par 17 Seat Leon Cupra.

Quelques exemplaires ont déjà été livrés, certains d'entre vous les ont probablement déjà croisés sur la route. Par rapport à la Mégane R.S., la Leon Cupra est plus récente et bénéficie donc d'un contenu technologique plus important comme le tableau de bord numérique, l'écran central et les modes de conduite qui agissent sur différents organes du véhicule.

La Seat Leon Cupra est aussi plus puissante. Avec son moteur 2.0 TSI, elle revendique 290 ch pour 380 Nm de couple. Sa déclinaison break délivre même jusqu'à 300 ch et dispose d'une transmission intégrale. D'après le fabricant, le 0 à 100 km/h est réalisé en 5,7 secondes et la vitesse maximale atteint les 250 km/h.

Gare à vous si vous avez tendance à avoir le pied un peu trop lourd, la Leon Cupra et la Mégane R.S. veillent sur les routes françaises. Dans cette vidéo, on découvre un exemplaire flambant neuf envoyé dans les Côtes-d'Armor. Les gendarmes ont fait la démonstration de leur bolide au média Télégramme. D'après les propos des militaires interviewés, la Leon Cupra est plus rapide et plus sûre que la Française. Ils vont pouvoir en profiter durant plusieurs années avant de la remplacer par une autre sportive.

Pour rappel, la Seat Leon Cupra vient d'être remplacée par la Cupra Leon qui est proposée par le constructeur espagnol avec différents moteurs. Pour la première fois, elle bénéficie d'une motorisation hybride qui délivre 245 ch. On le retrouve par ailleurs sous le capot de la Skoda Octavia RS iV.