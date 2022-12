On ne le répètera jamais assez, la route n'est pas un circuit. Que l'on roule en Dacia Spring ou en Volkswagen Golf 8 R, les autoroutes françaises sont limitées à 130 km/h. Dépasser cette vitesse expose le conducteur et les automobiles à des risques, comme le rappelle la gendarmerie nationale, "la vitesse est la première cause de mortalité en France. C'est non seulement un facteur déclencheur, mais également un facteur aggravant !".

Le 12 novembre 2022, les militaires du peloton d'autoroute de Reims ont pris en chasse une Volkswagen Golf 8 R immatriculée au Luxembourg et qui roulait à 264 km/h sur l'autoroute A4 dans la commune de Gueux (51). Au volant de leur Cupra Leon, les gendarmes sont parvenus à rattraper le contrevenant et à l'arrêter au niveau du péage de Thillois.

Il faut dire qu'avec son moteur 2.0 TSI de 290 ch, la sportive espagnole est tout à fait capable de courser la VW Golf 8 R qui embarque le même moteur, mais qui développe un peu plus de chevaux. En effet, la nouvelle génération de Golf R offre 320 ch, et contrairement à sa concurrente, elle dispose de quatre roues motrices. Nous l'avons essayée quelques mois auparavant, vous retrouverez notre essai ci-dessous.

La vitesse retenue du chauffard est de 254 km/h. Bien entendu, son permis de conduire lui a été retiré sur-le-champ. De plus, sa sportive a été mise en fourrière avec une consignation de 750 € (contravention de la 5e classe). Il pourra donc reprendre son véhicule une fois qu'il aura payé ce montant.

Pour rappel, l’équipe rapide d’intervention (ERI) a remplacé ses vieillissantes Renault Mégane 3 R.S. par des Cupra Leon et des Alpine A110. Elles sont actuellement en service sur tout le territoire français.