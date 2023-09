Le Salon de Munich semble être le bon endroit pour dévoiler toutes sortes de design : Mercedes a présenté le Concept CLA, BMW a dévoilé la Neue Klasse et Volkswagen, l’ID GTI. Cupra a décidé de faire de même avec sa nouvelle "DarkRebel", conçue explicitement pour ce salon de l'auto.

Ce design est le résultat d'un processus en ligne appelé "Cupra Tribe" (composé des fans et des ambassadeurs de la marque), qui a conçu plus de 270 000 voitures dans le configurateur maison. Les données collectées ont été intégrées à la conception finale, selon la marque, et le résultat a été dévoilé dans sa forme physique à l’IAA Mobility.

Un design agressif

La voiture est purement électrique (quel dommage). Le logo est lumineux et la couleur extérieure est semblable au mercure. Les roues portent également le logo Cupra tandis qu’à l'arrière se trouve un diffuseur surdimensionné, avec une lame au milieu, fait d'un matériau transparent semblable à du cristal et destinée à ressembler à la quille d'un voilier.

La peinture du show car varie entre le violet et l’argent en fonction de la lumière. Côté dimensions, le véhicule mesure 4,5 mètres de long, 2,2 mètres de large et seulement 1,3 mètre de haut. Les portes s'ouvrent apparemment vers le haut mais Cupra n’a montré aucune photo à ce sujet. Voici ce que Jorge Diez, le designer en chef de Cupra, a déclaré au sujet de ce concept :

"La Cupra DarkRebel incarne tout l'ADN et les valeurs de la marque. Avec une ligne plus large, un long capot et un habitacle plus bas, elle est entièrement centrée sur la personne au volant."

Un habitacle futuriste

Et justement, à l’intérieur, il n’y a apparemment pas d’écran tactile central, juste un affichage des instruments. La console centrale asymétrique est alignée avec le siège du conducteur et le volant futuriste veut se rapprocher de ce qui se fait en course automobile tout en rendant pratique l’utilisation des différents boutons.

Les sièges baquets sont particulièrement bas et les appui-têtes sont constitués d'un matériau transparent avec des inserts en cuivre, mais sont recouverts de tissu. Une caméra thermique située dans le revêtement du toit surveille l'intérieur et le système de climatisation intelligent ajuste automatiquement la température ainsi que le débit d’air. La couleur de l'éclairage ambiant indique si l'intérieur est chauffé ou refroidi. Certains matériaux ont également été fabriqués à partir de bambou (à 90%).

Malgré tout, il est peu probable que ce concept devienne un modèle de série.