Dire que le Groupe Volkswagen a connu une excellente année 2023 serait un euphémisme, car les ventes ont presque atteint les niveaux pré-pandémiques. Avec 9,24 millions de voitures livrées par ses nombreuses marques, les livraisons ont augmenté de 12% par rapport à l'année précédente.

Ce n'est pas seulement parce que la demande était plus forte l'année dernière, mais aussi parce qu'il y avait un important carnet de commandes.

Pourquoi ? Des goulets d'étranglement dans l'approvisionnement causés par la pandémie de coronavirus et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La plupart des problèmes logistiques ayant été résolus, le conglomérat automobile a pu produire beaucoup plus de voitures.

Les livraisons ont augmenté sur tous les marchés les plus importants du groupe VW, et l'Europe occidentale a été la région la plus importante, avec 3,27 millions de véhicules (+21% par rapport à l'année précédente). La Chine suit de près avec 3,24 millions de voitures (+2%), suivie par l'Amérique du Nord avec 0,99 million d'unités (+18%).

Volkswagen T-Cross (2024)

31 Photos

Les chiffres de vente complets pour chaque marque seront publiés vendredi, mais nous savons déjà que les 12 derniers mois ont été excellents pour la marque principale Volkswagen. Les livraisons ont augmenté de 6,7% pour atteindre environ 4,87 millions de véhicules. Si nos calculs sont exacts, environ 52,63% de toutes les voitures livrées par le groupe en 2023 portaient l'emblème VW.

Sur l'ensemble des voitures vendues par la marque principale VW en 2023, plus de la moitié étaient des SUV. Choquant, n'est-ce pas ? La part de marché des véhicules utilitaires sport a explosé pour atteindre 54,2%, soit 14,9% de plus qu'en 2022. Les SUV sont encore plus populaires aux États-Unis, où ils représentent plus de 81% de toutes les livraisons. En Europe, le T-Cross a été le SUV le plus vendu après avoir établi des records en Allemagne, au Royaume-Uni, en Turquie et en Espagne.

Toyota où Volkswagen ?

Une question se pose : Toyota sera-t-elle en mesure de détrôner une nouvelle fois le groupe VW ? Avant que le géant japonais ne publie les résultats complets de ses ventes pour 2023, nous vous rappelons qu'il a vendu 10,5 millions de véhicules en 2022 et qu'il a défendu son titre de constructeur automobile le plus performant pour la troisième année consécutive.