Le Kia Sportage fête ses 30 ans et plus de 7 millions d'unités vendues dans le monde. Une étape importante pour le crossover coréen lancé en 1993, qui est devenu au fil du temps l'un des plus populaires en Europe également.

Pour célébrer cet anniversaire, Kia présente la Special Edition, une série spéciale (dont le prix n'a pas encore été annoncé) qui arrivera fin septembre et qui se distingue par une série de détails esthétiques inédits.

Ce qui la rend "spéciale"

L'édition spéciale se caractérise par divers détails au niveau de la carrosserie et de l'intérieur. Ces Sportage sont dotés de profils latéraux noir brillant sur les vitres et le spoiler, ainsi que d'une finition chrome foncé à l'avant, à l'arrière et le long des flancs. L'équipement de série comprend également des vitres teintées, de nouvelles jantes en alliage sport de 19 pouces en noir brillant et des protections de bas de caisse en chrome foncé.

Kia Sportage Special Edition

En outre, seule l'édition spéciale est disponible dans la nouvelle couleur Wolf Grey, qui rejoindra les couleurs Deluxe White, Casa White, Pearl Black, Penta Metal et Experience Green déjà disponibles. Tous les modèles seront également disponibles avec un toit noir perle.

À bord de la Kia, on trouve des sièges en daim et en similicuir avec réglage électrique et fonction chauffante, un volant chauffant et des moulures Midnight Green. Les deux écrans de 12,3 pouces et les fonctions smart key restent confirmés.

Pour rappel, la gamme Sportage est disponible en de nombreuses variantes de motorisation. Elles vont des mild hybrides essence de 150 ch aux mild hybrides diesel de 136 ch. Les plus puissantes sont la full hybrid de 230 ch et la plug-in hybrid de 265 ch, et il existe également une version GPL de 136 ch.