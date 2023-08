La toute nouvelle Kia K3 a été dévoilée à Mexico. Le constructeur a lancé un tout nouveau design, un intérieur profondément remanié et a amélioré le confort et la sécurité de sa berline compacte. Qu'en retire-t-on en Europe ? Peu de choses pour le moment, mais elle donne peut-être un aperçu de la prochaine génération de la Kia Ceed.

Le design est basé sur le langage de design de Kia, "Opposites United". La face de la Kia K3 conserve la traditionnelle calandre "nez de tigre", mais réinterprétée pour l'occasion.

Sur les côtés, des éléments noirs sur les passages de roue et sur le bas de caisse donnent une apparence de robustesse. À cela s'ajoutent une silhouette fastback et un design arrière avec une barre lumineuse LED fine qui relie les feux.

La nouvelle GT-Line propose une apparence plus sportive et plus agressive, avec une partie avant dotée de prises d'air plus imposantes, de roues de 17 pouces et d'une double sortie d'échappement.

Avec une longueur de 4,545 m, une largeur de 1,765 m, une hauteur de 1,475 m et un empattement de 2,670 m, cette Kia K3 se classe clairement parmi les compactes. Le parallèle est évident avec la Kia Ceed, proposée chez nous depuis 2018, avant de recevoir une deuxième phase en 2021 et d'être probablement renouvelée en 2024.

Un habitacle plus moderne

Sur la K3, l'habitacle s'inspire des modèles les plus récents de la marque. Parmi les points forts, citons l'intégration des commandes et de l'écran d'infodivertissement de 10,25 pouces en un seul élément, un volant redessiné inspiré de l'EV6 et un tableau de bord minimaliste, mais moderne et fonctionnel avec ses lignes horizontales.

Apple CarPlay et Android Auto sont proposés en version sans fil, et il est également possible de synchroniser deux appareils en bluetooth. La Kia K3 offre également des connexions USB-C pour les passagers avant et arrière.

La Kia K3 est proposée en deux motorisations, à commencer par un quatre cylindres 1,6 litre essence développant 123 ch qui peut être couplé à une boîte manuelle à six vitesses ou une boîte automatique. La finition GT-Line propose un moteur 2,0 litres d'une puissance de 152 ch, associé à une boîte automatique à six rapports avec palettes au volant. Un moteur de 1,4 litre orienté vers l'exportation devrait également être disponible, dont la fiche technique n'a pas encore été dévoilée.

Cette nouvelle Kia K3 sera disponible sur certains marchés à partir du quatrième trimestre 2023. La K3 a jusque-là surtout été proposée en Amérique du Sud mais pourrait remplacer la Rio et la Forte sur d'autres marchés.