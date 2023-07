Dans la foulée des débuts de la nouvelle Santa Fe de Hyundai, Kia a également mis à jour son SUV, lié mécaniquement. La marque sud-coréenne avait déjà dévoilée quelques photos plus tôt dans la semaine mais à présent, le véhicule a été pris au dépourvu sans aucun camouflage. La plupart des changements ont eu lieu à l'avant où l'on retrouve des influences de la Telluride et de l'EV9 entièrement électrique, les autres gros SUV de la marque.

Kia a redessiné la calandre, qui n'accueille plus le logo de la marque puisque celui-ci trône désormais en bordure du capot. Comparé au véhicule présenté dans les images officielles, ce prototype a des jantes plus petites, de 18 pouces, enveloppées de pneus 235/60 R18.

Les changements à l'arrière sont moins perceptibles, mais Kia a modifié les feux arrière puisque les deux barres lumineuses se rejoignent maintenant en haut. De plus, le "Sorento" placé sous la plaque d'immatriculation a fait place à un logo nettement plus petit avec une police différente inscrit vers le bas, sur la gauche du couvercle du coffre. Il est intéressant de voir à quel point la Sorento et la Santa Fe sont totalement différents et pourtant ils partagent les mêmes fondements.

Une arrivée en Europe pour 2024 ?

Cette vidéo n'inclut pas de séquences de l'intérieur, mais les images officielles (ci-dessous) montrent cette partie du Sorento 2024. Le tableau de bord a été mis à jour pour accueillir un écran tactile plus grand, des bouches d'aération centrales plus minces et des commandes tactiles pour le CVC afin de remplacer l'écran, en deux parties, installé sur le modèle pré-lifting.

Galerie: Kia Sorento restylée 2024

6 Photos

Tout comme Hyundai, Kia n'a pas encore publié de détails sur son SUV intermédiaire mis à jour. La Santa Fe sera entièrement révélée en août et il est probable que nous en sachions plus sur la Sorento dans la foulée. Les plus grands Palisade et Telluride ont été rénovés l'année dernière, et Kia a également l'EV9 entièrement électrique dans sa gamme. Hyundai emboîtera le pas en 2024 avec la Ioniq 7 en tant que version de production du Seven Concept 2022.

Pendant ce temps, les Santa Fe et Sorento devraient être mis en vente avant la fin de l’année 2023 en Corée du Sud. Les autres marchés devant suivre l'année prochaine.