La première génération de Kia Sportage a été lancée en 1993, et après trois décennies d’existence et 6 millions d'exemplaires vendus, le SUV compact reçoit maintenant une 30e édition pour célébrer cette étape importante. Le modèle destiné au marché sud-coréen est ainsi devenu un peu plus sophistiqué puisqu’il dispose d’un double vitrage sur toutes les fenêtres, ce qui devrait rendre l'intérieur un peu plus silencieux.

De plus, ce Sportage est probablement plus sécuritaire puisque les air-bags latéraux pour les passagers arrière font partie des équipements de série. Le Sportage 30e édition est basé sur la version coréenne Gravity (ici, les niveaux de finition sont appelés Vision, Spirit ou GT-line), mais a des accents noirs brillants le toit, les rétroviseurs et les portes. La calandre et certaines parties du pare-chocs ont également un aspect sombre, tout comme les roues de 18 et 19 pouces qui sont disponibles pour cette édition spéciale.

Kia sera célébré à Séoul

L'intérieur bicolore présente une combinaison inhabituelle de vert et de noir qui est unique au Sportage 30e édition. On retrouve du cuir qui diffère de celui du modèle de production avec un nouveau motif et quelques parties en daim. Pour souligner l'importance de l'édition spéciale, Kia a également brodé un logo "30 Sportage" sur les appuie-tête des sièges avant.

En plus de dévoiler le Sportage 30e édition, le Kia 360 Center de Séoul présentera temporairement côte à côte les modèles de 1993 et 2021, ainsi qu'une exposition numérique des générations intermédiaires de 2004, 2010 et 2015.

Il convient également de mentionner que le Sportage actuel se décline en deux tailles selon l'endroit où vous habitez. Pour nous, Européens, il y a le modèle à empattement court, tandis que des pays comme les États-Unis, le Canada et l'Australie obtiennent la version allongée. Le Sportage est le modèle le plus vendu de l'entreprise depuis 2016, suivi de la Rio.