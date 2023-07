Les petites citadines (le segment A) sont en train de perdre pied car de plus en plus de constructeurs les abandonnent progressivement sans successeurs. Kia n'en fait pas partie : l'entreprise continue de se concentrer sur cette catégorie de véhicules et a même lancé la nouvelle génération de la Picanto.

Connaissez-vous la précédente Kia Picanto ? Vous pouvez l’oublier car la nouvelle génération change radicalement, à commencer par le design. Le pare-chocs a été entièrement repensé, il est maintenant beaucoup plus agressif, adoptant à la fois la calandre et les phares. A l'arrière aussi, les lignes sont devenues plus verticales et plus nettes. Cela devrait rendre la voiture plus large et plus trapue sur la route.

Galerie: Kia Picanto

24 Photos

La Picanto est équipée de série de jantes de 14 pouces, les jantes de 15 et 16 pouces caractérisant les niveaux d'équipement supérieurs. L'exemplaire que vous voyez sur les photos est équipé de la configuration GT-Line. Par conséquent, certains accents sportifs de cette version sont également perceptibles.

L'intérieur a un design plus classique, voir rationnel, tout comme on peut s'y attendre d'un modèle du segment A. Les sièges en tissu noir sont de série, mais si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser la couleur des sièges, des accoudoirs, des contours des bouches d'aération et du levier de vitesses avec des packs spéciaux. Il y a aussi un système d'info-divertissement avec un écran de 8 pouces.

Une Kia 100 % thermique

L'ordinateur de bord derrière le volant visualise les informations sur un écran plus petit de 4,2 pouces. Deux appareils peuvent être connectés en même temps via le Bluetooth, l’Apple CarPlay ou Android Auto (tous deux uniquement possibles avec un câble).

La nouvelle Kia Picanto peut être choisie avec deux moteurs différents. Les deux unités sont des moteurs à essence à trois cylindres, à aspiration naturelle. On retrouve une cylindrée de 1,0 ou 1,2 litre, comme d'habitude. Par rapport aux moteurs précédents, cependant, les lignes de circulation des gaz d'échappement ont été mises à jour, tout comme la commande des soupapes d'admission et le système de refroidissement de la chambre de combustion.

On ne sait pas encore comment cela se reflète dans les performances et la consommation. Cependant, les deux moteurs sont liés à la traction avant, tandis que la transmission offre le choix entre une boîte manuelle à cinq vitesses ou une transmission automatisée également à cinq vitesses.

Enfin, la Picanto sera assortie d'une garantie de 7 ans (ou 150 000 kilomètres) comme ce fut le cas par le passé.