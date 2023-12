Longueur : 3,59 mètres

Largeur : 1,59 mètre

Hauteur : 1,48 mètre

Empattement : 2,40 mètres

Compartiment à bagages : min > 255 / max > 1 010

Penseriez-vous un jour qu'une petite voiture comme la Kia Picanto puisse être une voiture de record ? La quatrième génération, en vente depuis 2017, est la plus spacieuse des petites Picanto de 3,6 mètres et avec le prochain restylage, qui promet de prolonger sa carrière de deux à trois ans, elle deviendra la plus longue de sa dynastie.

La nouvelle Picanto, présentée comme une véritable quatrième génération, est en fait un restylage élaboré qui actualise considérablement l'aspect du véhicule, en particulier à l'avant et à l'intérieur, avec un nouveau tableau de bord et un écran de 8 pouces. Cependant, elle ne modifie pas les volumes du châssis et de l'habitacle par rapport à la version actuelle.

Kia Picanto 2024, les dimensions

La Kia Picanto a dépassé les 3,5 mètres qui étaient la limite historique pour les voitures du segment A, mais reste parmi les plus petites en termes de dimensions avec une longueur de 3,59 mètres, et une largeur de seulement 1,59 mètre. Bien qu'elle soit apparentée à la Hyundai i10, elle est plus courte et plus étroite, légèrement plus haute avec 1,49 mètre et son empattement est plus court, 2,40 mètres, ce qui n'est pas négligeable par rapport à sa longueur.

Kia Picanto 2024, avant Kia Picanto 2024, arrière

Kia Picanto, habitabilité et compartiment à bagages

La Kia Picanto n'est pas très large, en fait, elle est parmi les moins larges du segment, donc elle a une habitabilité transversale limitée, et même si l'homologation reste pour cinq passagers, les presque 7 cm de moins que la Hyundai i10 se font sentir. L'évolution en hauteur qui a toujours distingué le modèle, cependant, le rend très confortable pour quatre, avec des centimètres généreux pour la tête et adéquats pour les jambes.

Kia Picanto 2024, le coffre Kia Picanto 2024, les sièges arrière

Le coffre, comme nous l'avons dit, est actuellement le meilleur parmi les citadines de 3,6 mètres avec ses 255 litres, et il est bien équipé grâce à un plancher de chargement réglable sur deux niveaux et à des crochets de chargement. Les chiffres préliminaires parlent d'un volume supérieur de 422 litres, tandis que l'"ancien" chiffre pour la capacité totale en rabattant la banquette arrière est de plus de 1 000 litres.

Kia Picanto 2024, profil

Kia Picanto, moteurs

La version actuelle de la Kia Picanto ne propose que le moteur 1.0, mais avec le restylage, l'offre de moteurs sera mise à jour pour inclure ses options : nous aurons un trois cylindres 1.0 et un quatre cylindres 1.2, avec 67 et 84 ch respectivement. Dans les deux cas, il s'agira d'une transmission manuelle ou automatique et d'une traction avant.

Motorisation Puissance Alimentation Transmission 1.0 MPI/AT 67 CV Essence Transmission frontale, manuelle ou automatique 1.2 MPI/AT 84 CH Essence Avant, transmission manuelle ou automatique

Kia Picanto, concurrentes de taille similaire

Peu nombreuses, mais variées et redoutables, les petites voitures de 3,6 à 3,7 mètres sont aujourd'hui une petite dizaine, à l'exception de la Dacia Spring qui est 100% électrique mais reste comparable dans ses autres caractéristiques.