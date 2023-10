Il y a exactement 12 ans, en septembre 2011, Volkswagen présentait l'un des projets les plus attendus de ces dernières années lors du Salon de l'automobile de Francfort : la petite up !.

Au cours de cette période, la petite citadine de Wolfsburg a réussi à conquérir le cœur de nombreux jeunes européens, devenant un véritable best-seller sur le marché, grâce notamment à des solutions technologiques et techniques d'avant-garde par rapport à la taille et au prix. Dès sa seconde année sur le marché, elle a été élue "voiture mondiale de l'année 2012".

Tous les défauts du marché

La nouvelle de la fin de la production a été annoncée par le magazine britannique Autocar, qui explique avoir appris l'information de sources internes vérifiées de l'entreprise et de cadres de l'usine de Bratislava, en Slovaquie, la même usine où la voiture était produite avec ses jumelles Seat Mii, jusqu'en 2020, et Skoda Citigo, jusqu'en 2021.

Volkswagen up !, la version black up ! de lancement Volkswagen up !, la version white up ! de lancement

La raison de cet arrêt est très simple : la mort désormais quasi définitive (sauf dans quelques rares cas) du segment A, celui des plus petites voitures en termes absolus, celles-là mêmes qui ont actuellement les marges bénéficiaires les plus faibles pour les constructeurs, en raison des équipements de sécurité technologiques croissants dont elles doivent être dotées pour être homologuées et des normes antipollution désormais extrêmement élevées.

Intérieur de la Volkswagen up !, version de lancement

Des ventes (presque) constantes dans le temps

Pour mieux comprendre le succès commercial de la petite Volkswagen, il suffit d'analyser les chiffres de vente étudiés par Jato Dynamics et CarSalesBase. Très rarement, en effet, un modèle a réussi à maintenir le nombre d'unités produites et vendues (presque) constant dans le temps, comme on peut le voir sur le graphique.

Les performances commerciales de Volkswagen en hausse ! de 2011 à 2022 selon CarSalesBase.com

Tout cela a bien sûr été possible grâce à la mise à jour constante du prix et de l'équipement de la Volkswagen up !

En effet, née avec un équipement plutôt basique, la citadine a été enrichie au fil des ans de quelques options importantes, comme le toit panoramique électrique en verre, la caméra de recul intégrée au petit (mais adéquat pour le segment) système d'info-divertissement embarqué, les capteurs de stationnement avant et arrière, le capteur de reconnaissance des piétons et des cyclistes et, enfin, les moteurs turbo à 3 cylindres de la série EA211, qui ont connu un grand succès.

Volkswagen up! restylée

Également électrique et sportive

Mais ce n'est pas tout. Au cours de sa longue carrière, la Volkswagen up ! a également été mise à jour en écoutant très attentivement les demandes du marché. En 2014, par exemple, l'entreprise a dévoilé au monde la version 100 % électrique e-UP !!, l'un des petits modèles zéro émission capable de parcourir plus de kilomètres avec une seule charge de sa batterie de 18,7 kWh, qui sera remplacée en 2019 par une batterie encore plus grande de 32,2 kWh, capable de parcourir jusqu'à 260 km selon le cycle WLTP.

La Volkswagen e-Up! de première génération La Volkswagen cross up!

En 2012, la version bicarburation GNC eco up ! est arrivée sur le marché. En 2018, c'est au tour de la version sportive GTI, équipée du moteur 1.0 turbocompressé EA211 de 116 ch, associé à la boîte de vitesses manuelle à six rapports MQ200 et à un habillage spécifique, de faire son entrée sur le marché.

Enfin, au fil du temps, la gamme s'est également enrichie de la version Cross Up ! surélevée, équipée d'un revêtement en plastique pour les bas de caisse et les passages de roue.

Volkswagen up! GTI

Bien que la voiture ne soit plus produite directement en usine, Volkswagen a confirmé qu'elle serait disponible dans les concessions d'ici 2024, dans la limite des stocks disponibles et, bien sûr, en honorant toutes les commandes déjà passées.