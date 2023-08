La Kia EV5, récemment présentée au Salon automobile de Chengdu en Chine, représente le nouveau SUV électrique compact de la marque coréenne, avec un style similaire au plus grand EV9, avec 5 sièges et une grande attention au portée au confort.

En pratique, l’EV5 est l’homologue à batterie de la Sportage, tout comme l’EV9 est celui de la Sorento. Dans un premier temps, la commercialisation de l'EV5 va démarrer en Chine, fin 2023, mais un lancement mondial est également prévu sur d'autres marchés sélectionnés qui seront annoncés en octobre lors du Kia EV Day.

Une plateforme électrique éprouvée

Pour le moment, aucune information technique officielle n'a été fournie sur l'EV5, mais le point de départ est la plateforme électrique E-GMP déjà utilisée pour les Kia EV6, EV9 et Hyundai Ioniq 5.

Ce que nous savons déjà, sur la base des données publiées par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information, c'est que la Kia EV5 mesure 4,61 mètres de long, ce qui est légèrement inférieur aux 4,75 mètres du rival Tesla Model Y

Sans annoncer de détails techniques sur les moteurs, la puissance, la batterie et l'autonomie, la marque coréenne se concentre sur les premières photos officielles de l'EV5 et sur son style qui veut bouleverser les normes esthétiques les plus courantes appliquées aux Kia électriques. Le résultat est un imposant SUV électrique qui affiche des formes à la fois carrées et douces, créé par l'équipe de design dirigée par Karim Habib.

Un intérieur digne d’un salon

La face avant, typique de Kia, a été transformée notamment au niveau des feux. La forme du montant C, du grand becquet sur la lunette arrière et des feux arrière profilés avec une bande lumineuse sont particulièrement originaux. Les couleurs de carrosserie comprennent neuf couleurs avec une finition brillante ou mate.

À l’intérieur la Kia EV5 propose des solutions dédiées au confort, à l’aspect pratique et à la sécurité, inspirées des goûts des pour l'ameublement et de l'idée d'un salon sur roues, avec des matériaux doux et modernes appliqués au tableau de bord, aux portes et aux sièges.

Le passager avant dispose d'un grand siège pour régler confortablement la climatisation et la navigation, ainsi que la luminosité ambiante dans 64 tons de couleurs différents et 10 niveaux d'intensité