Et si la Renault Avantime revenait ? Tel pourrait être le nom du Renault Austral coupé, le prochain SUV du constructeur français. Retour dans le passé pour la marque au losange et sur un modèle en particulier qui n'a jamais réussi à percer dans les ventes, en raison de formes et de solutions peut-être trop avant-gardistes pour l'époque.

Aujourd'hui, les goûts ont changé, les formes de coupé sont de plus en plus populaires, surtout lorsqu'elles sont associées à une caisse surélevée. L'Austral s'apprête donc à se transformer, comme le montrent les nouvelles photos espion publiées aujourd'hui.

Nez de famille

Par rapport ceux repérés lors de tests il y a un mois, il n'y a pas de grandes différences : le camouflage lourd reste en place, ne laissant que de petits éléments découverts comme une partie des blocs optiques avant et arrière, dans lesquels on retrouve le style de la Clio restylée.

On retrouve en effet des feux développés verticalement sur les côtés de la calandre, exactement comme sur la version restylée de la petite voiture française.

Le Renault Austral coupé (ou Avantime si vous préférez) sera donc différent de la version classique, avec un style plus agressif à l'avant. La plus grande différence se situe bien sûr au niveau de la ligne de toit, qui descendra doucement vers l'arrière à partir du montant central, pour se terminer par un petit spoiler arrière.

Quels moteurs ?

Version épurée et sportive du SUV de taille moyenne, le coupé Austral ne pourra être équipé que des moteurs les plus puissants, à savoir le full hybrid de 200 ch, laissant de côté les mild hybrid de 130 et 160 ch. Une motorisation encore plus puissante pourrait arriver à l'avenir, mais il n'y a aucune certitude à ce sujet.

On ne sait pas non plus quand le nouveau SUV de Renault sera dévoilé, même si le camouflage encore important laisse penser qu'il faudra attendre encore quelques mois avant sa présentation.