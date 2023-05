Depuis ses débuts l'année dernière, nous en savons beaucoup sur le Ferrari Purosangue. Il est assez puissant, même si nous n'avions pas encore vu le pur-sang italien poussé dans ses limites sur une piste de course.

Du moins pas sous sa forme de production, bien sûr, car le Purosangue à déjà été aperçu sur la piste d’essais de Ferrari, à Fiorano, sous un épais camouflage. C’est dorénavant chose faite puisque la Ferrari à quatre portes a été enregistré par Varryx et publié sur YouTube, lors d’un nouveau passage sur la piste proche de Maranello, équipée de sa belle carrosserie.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le Purosangue et son pilote n'ont pas hésité lors de l'essai sur piste. Malgré sa garde au sol considérable par rapport au reste de la gamme Ferrari, il reste maîtrisée et stable. Le son du V12 6.5 litres atmosphérique ajoute un bonus auditif non négligeable.

Des performances de choix

En ligne droite, la Ferrari Purosangue est une force avec laquelle il faut compter. Il peut passer de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes. Cette accélération impressionnante est due au V12 atmosphérique du FUV (pour Ferrari Utility Vehicle) qui peut produire jusqu'à 715 chevaux et 715 nm de couple, ce qui en fait la Ferrari GT la plus puissante de l'histoire.

Mais les performances impressionnantes du Purosangue ne s'arrêtent pas là. Il peut atteindre une vitesse de pointe de de 310 km/h et il peut accélérer jusqu’à 250 km/h, en départ arrêté, en seulement 15 secondes.

Ce niveau de performance a naturellement un prix élevé puisqu’il commence à 384 229 €, ce qui en fait l'un des SUV au de gamme les plus chers du marché. Mais cela n’a pas empêcher les passionnés et collectionneurs de se jeter dessus.

Quelques jours après sa présentation, Ferrari a enregistré assez de commandes de son Purosangue pour deux ans de production. Les premiers exemplaires seront livrés cet été.