Parce que tout le monde n'aime pas les SUV, Skoda offre à la Superb une nouvelle version. Mieux encore, le constructeur tchèque conserve les deux styles de carrosserie puisque la grande familiale sera reconduite en version liftback et en version break. On ne peut pas en dire autant de la Volkswagen Passat, mécaniquement apparentée, puisque la nouvelle génération ne sera proposée qu'avec un châssis plus long. Avant sa présentation en novembre, le vaisseau amiral de Mladá Boleslav dévoile ses caractéristiques techniques.

La Superb 2024 mesurera 4912 millimètres pour le modèle standard et 4902 mm pour le break. Par rapport au modèle sortant, ces chiffres représentent une augmentation de 43 mm et 40 mm, respectivement. Il est intéressant de noter que les deux variantes seront plus étroites de 15 mm, à 1849 mm. La hauteur augmente de 12 mm pour la version liftback, à 1481 mm, tandis que la version break gagne 5 mm, à 1482 mm. L'empattement reste inchangé, à 2841 mm.

La Skoda Superb (2024) à l'épreuve de la route

Parce qu'une Skoda se doit d'être immensément pratique, la Superb nouvelle génération offrira un volume de chargement de 645 litres pour la carrosserie normale et de 690 litres pour le break. Ces chiffres sont en hausse de 20 et 30 litres, respectivement. Sans surprise, la variante Combi offre le même volume derrière les sièges arrière que la nouvelle Passat développée par Skoda. La hauteur sous plafond pour le conducteur et le passager avant, ainsi que pour les deux passagers arrière assis sur les sièges extérieurs a également augmenté de quelques millimètres.

En ce qui concerne les moteurs, il convient de commencer par mentionner qu'ils fonctionneront tous avec une boîte DSG à sept rapports, à l'exception de la version hybride rechargeable qui utilisera une boîte DSG à six rapports. La Superb d'entrée de gamme est équipée d'une traction avant et d'un moteur 1.5 TSI mild-hybrid de 148 ch (110 kW). Elle est suivie d'un 2.0 TSI de 201 ch (150 kW) en traction et de 261 ch (195 kW) en transmission intégrale. Le moteur à essence le plus puissant est moins puissant que le modèle de la génération précédente, probablement parce qu'il a dû être modifié pour répondre aux normes d'émissions de plus en plus strictes en vigueur dans les pays de l'Union européenne.

Côté diesel, le 2.0 TDI de base développe 148 ch (110 kW) et est équipé d'une transmission intégrale, tandis que le plus puissant développe 190 ch (142 kW) et est équipé d'une transmission intégrale. Quant à l'hybride rechargeable, la Superb iV n'est disponible qu'en version familiale et utilise un 1,5 TSI avec un moteur électrique pour produire une puissance combinée de 201 ch (150 kW). La batterie de la Superb iV est passée de 12,7 kWh à 25,7 kWh et devrait pouvoir parcourir plus de 100 kilomètres en mode électrique. La puissance maximale de charge en courant alternatif a été portée de 3,6 à 11 kW, tandis que la charge en courant continu peut atteindre 50 kW. Skoda installera un réservoir d'essence de 45 litres dans le modèle PHEV.

Pas moins de 28 équipements Simply Clever seront proposés sur la nouvelle Superb, dont un store à commande électrique pour le break. Nous espérions voir une ouverture séparée de la vitre du hayon, comme sur les Touring de BMW, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Autre nouveauté, l'accoudoir central arrière intègre un porte-tablette. Skoda a également prévu une double poche au dos des sièges avant. Et oui, il y aura un parapluie dans la porte du conducteur, même s'il n'est pas aussi sophistiqué que celui que l'on trouve dans une Rolls-Royce.

Skoda n'est pas encore prêt à montrer l'intérieur de la voiture, mais nous savons que le sélecteur de vitesse a été repositionné sur la colonne du volant, libérant ainsi de l'espace entre les sièges avant. Un nouvel écran d'infodivertissement mesurera jusqu'à 12,9 pouces, et heureusement, il n'intégrera pas toutes les fonctions puisqu'il restera une poignée de ce que Skoda appelle des "commandes manuelles". Une nouvelle console centrale "très ordonnée et claire" a été développée.

La voiture pourra être équipée de 10 airbags, dont un airbag genoux côté conducteur et un airbag central. La Superb rénovée sera la première Skoda à proposer l'assistant de virage et l'assistant d'intersection. En outre, le radar avant amélioré sera capable de détecter les cyclistes alors que la version précédente n'offrait qu'une protection prédictive des piétons. La fonction Top View remaniée sera dotée de quatre caméras pour générer une vue à 360 degrés avec une résolution plus élevée qu'auparavant.

La production de la Superb sera délocalisée de Kvasiny (République tchèque) à Bratislava (Slovaquie) où elle partagera la chaîne de montage avec la Volkswagen Passat Variant 2024. On peut supposer que cette génération sera la dernière à proposer des moteurs à combustion, compte tenu de l'interdiction de vente imposée par l'UE en 2035 aux voitures neuves produisant des émissions nocives.