Avec le Renault Arkana, le constructeur français entre pour la première fois dans le monde des coupés SUV, une catégorie de plus en plus populaire et de plus en plus représentée dans les gammes des différents constructeurs. Ce type de carrosserie issu de l'univers premium - il est né avec le BMW X6, suivi par Audi et Mercedes - a pris racine dans les gammes des marques généralistes.

Il existe de plus en plus de propositions, de tailles et de motorisations différentes, mais, en termes de prix, quels sont les concurrents du nouveau Renault Arkana ? Vous trouverez ci-dessous les coupés SUV dont les prix avoisinent les 30'000 euros.

Citroën C4

Le dernier modèle en date à arriver sur le marché est la nouvelle génération de ce qui était autrefois une compacte classique. La nouvelle Citroën C4 est devenue un coupé crossover de 4,36 mètres, avec des formes extrêmement personnelles, mais qui ne renoncent pas au toit incliné.

Un modèle - et c'est le seul dans cette liste - également disponible en version 100% électrique avec un moteur de 136 ch et 260 Nm de couple et une autonomie d'environ 350 km, grâce aux batteries lithium-ion de 50 kWh.

Les prix de la Citroën C4 commencent à 20'900 € pour le bloc PureTech essence de 100 ch et dépassent de peu 30'000 € (30'500 €) avec le haut de gamme Shine Pack animé par le PureTech 130 ch et la transmission automatique. Toujours en traction.

La capacité de chargement est quant à elle de 380 litres, et peut aller jusqu'à 1250 litres.

Cupra Formentor

C'est l'un des derniers SUV coupé à arriver sur le marché, avec une gamme de moteurs plus large que celle du Renault Arkana. Et surtout une dimension sportive ce que n'a pas le modèle du Losange. Le Cupra Formentor atteint en effet 390 ch sur la version VZ5, animée par le bien connu 5 cylindres d'origine Audi, en passant par le 2.0 TSI 310 ch ou les versions moins exagérées 245 ch, classiques et hybrides rechargeables.

Un SUV sportif dans les formes qui ne renonce pas pour autant aux moteurs moins "extrêmes" comme le 1.5 TSI 150 ch, entrée de gamme avec un prix qui débute à 33'050 €. En montant, on touche les 44'670 € de la version 310 ch avec transmission intégrale et boîte DSG à 7 rapports.

Avec ses 4,44 mètres de long, le Cupra Formentor offre une capacité de chargement de 450 litres, 420 litres sur les versions à transmission intégrale, et un bon espace à bord.

Ford Puma

Les formes du coupé sont évoquées et les dimensions sont résolument plus petites que celles de l'Arkana, avec une longueur de 4,19 mètres. Malgré cela, le Ford Puma offre 400 litres d'espace pour les bagages, ce qui le place en tête de sa catégorie.

La gamme de moteurs comprend l'essence, le diesel et l'hybride léger avec des puissances comprises entre 120 et 200 ch, ce dernier étant destiné à la ST, la plus sportive de la famille. Les prix commencent à 23'300 euros et atteignent 30'650 € avec la finition ST-Line Vignale (la plus élégante) et le 1.0 Ecoboost Hybrid de 155 ch, tandis qu'ils sont dépassés - 33'850 € - avec la Puma ST susmentionnée.

Toyota C-HR

Le Toyota C-HR est beaucoup plus court que le Renault Arkana (4,38 mètres) mais, comme le français, il possède un cœur hybride. Il y a le choix entre un 1.8 essence couplé à un moteur électrique pour une puissance de 122 ch, ou un 2.0 (également essence) et un moteur électrique pour donner 184 ch.

La liste des prix commence à 30'500 euros, pour la version de 122 ch en finition Dynamic et monte à 34'000 euros pour la motorisation de 184 ch.

Les dimensions extérieures réduites par rapport à l'Arkana jouent clairement en défaveur du SUV coupé japonais en ce qui concerne la capacité de chargement, qui sur le Toyota C-HR va d'un minimum de 358 à un maximum de 1164 litres.

Volkswagen T-Roc Cabriolet

Oui, on ne peut pas parler de coupé, simplement parce qu'il n'a pas de toit. Ou plutôt, il peut le replier derrière les sièges arrière. Cependant, lon se doit de mentionner le Volkswagen T-Roc Cabriolet pour deux raisons : la première est l'originalité de la carrosserie (les SUV décapotables sont une véritable rareté) et il n'a que deux portes, donc techniquement c'est aussi un peu un coupé. La seconde est le prix qui débute à 34'540 €, donc toujours dans le spectre du Renault Arkana.

Beaucoup plus court que le Renault Arkana, 4,27 mètres, il n'a que des moteurs à essence : le 3 cylindres 1.0 110 ch ou 1.5 de 150 ch. Ainsi qu'un petit coffre dû à la présence du toit en toile : 280 litres seulement.

Le prix de départ se réfère au moteur 1.0 TSI en finition Style, le niveau d'entrée de gamme. En optant pour le 1.5 TSI mais toujours en finition Style, le prix débute à 39'000 €.

Le tableau récapitulatif

Modèle Longueur Bagages min/max (litres) Modèle à 30'000 € Renault Arkana 4,57 mètres 518/1311 29'700 € 1.3 140 ch hybride léger Citroën C4 4,36 mètres 380/1250 30'500 PureTech 130 ch essence, finition Shine Pack Cupra Formentor 4,45 mètres 450/ 33.200 1.5 150 ch essence Ford Puma 4,19 mètres 400/ 30'650 € 1.0 155 hybride léger finition ST Line Vignale Toyota C-HR 4,38 mètres 377/1164 30'500 € 1.8 122 ch hybride finition Dynamic Volkswagen T-Roc Cabriolet 4,27 mètres 280 34'540 € 1.0 110 ch essence finition Style

Les autres

Si l'on met de côté les coupés et que l'on s'intéresse aux SUV aux carrosseries plus conventionnelles, alors le spectre de modèles dont le prix de vente se situe autour de 30'000 euros s'élargit considérablement :