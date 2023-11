La Koenigsegg Jesko est l'une des voitures de piste les plus extrêmes en production à l'heure actuelle. En plus de son incroyable aérodynamisme, il existe également une boîte de vitesses astucieuse à sept rapports et jusqu'à 1 600 chevaux disponibles grâce à un moteur V8 bi-turbo. Il n'est donc pas surprenant de voir la Jesko établir un record du tour sur une piste de course locale en Suède.

Difficile de faire plus beau que cette Jesko Red Cherry Edition.

Koenigsegg a publié une vidéo, en caméra embarquée, d’une Jesko à l’attaque sur le Gotland Ring, un circuit de course situé sur l'île de Gotland (d’où son nom) en Suède, à huit heures de route et de ferry à l'est du siège de Koenigsegg. Avec le pilote d'essai d'usine Niklas Lilja au volant, la voiture est parvenue à réaliser un temps de 2:56.97 min C'est près de huit secondes de mieux que le meilleur temps de 3:04.83 min, autrefois établi par une Porsche 911 GT3 RS MR.

La vidéo nous donne trois vues différentes depuis le cockpit, dont une directement depuis le casque de Lilja. La puissance de la Jesko signifie qu'il obtient immédiatement des chiffres sérieux sur le tableau de bord : il a notamment atteint une vitesse de 288 km/h dan une ligne droite du tracé.

De la marge sous la pédale ?

Selon le constructeur suédois, la Jesko présente dans la vidéo est une spécification "Attack", ce qui signifie qu'elle est équipée d'un aérodynamisme conçu pour générer de l'adhérence dans les virages, plutôt que la spécification "Absolut", qui donne la priorité à la stabilité et à l'élimination de la traînée pour la vitesse de pointe. Koenigsegg affirme également que la voiture fonctionnait avec l'équivalent d'un gaz à indice d'octane de 93 plutôt qu'avec l'E85, ce qui signifie qu'elle manquait de puissance et qu’elle est donc capable de faire mieux.

Voici la Koenigsegg Jesko dans sa version Absolut.

Plus incroyable encore, Niklas Lilja affirme qu'il a poussé la Jesko à "environ 90 pour cent de son potentiel", car la voiture n'était là que pour des raisons de tests et de marketing, plutôt que pour un record. En d’autres termes, Koenigsegg a établi un record lors d’un tour de "routine", et cela pourrait probablement aller encore plus vite si l’équipe essayait vraiment.

Une telle tentative n'aura probablement pas lieu maintenant que le Jesko possède le record, mais il serait intéressant de voir jusqu’où ce bolide serait capable d’aller.

