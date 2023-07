C'est une chose de regarder le Goodwood Festival of Speed en tant que simple spectateur de bord de piste ou en vidéo. Le parcours est certes étroit par endroits mais il y a encore beaucoup de place pour courir, n'est-ce pas ? Mais si vous avez la chance de pouvoir embarquez dans un de ces monstres de vitesse, la perspective devient alors très différente.

Le YouTuber M.JWW (James William Walker) a eu cette chance puisqu’il est monté à bord d’une Koenigsegg Jesko bleu avec Markus Lundh au volant, le pilote de développement de Koenigsegg. De toute évidence, Walker est impressionné par la puissance de la Jesko, et se lâche comme un enfant, en particulier pendant la première moitié du passage de la voiture sur le tracé de Goodwood. Le tronçon d'asphalte est pulvérisé en une cinquantaine de secondes (environ 52) et la Jesko lâche une pointe à 218 km/h entre les bottes de foin et les arbres qui défilent à toute vitesse.

Une version plus puissante en approche

Bien qu’il n’y ait pas de temps officiel pour ce parcourt, la Jescko devrait se situer juste en dessous des 10 voitures les plus rapides à Goodwood, cette année. Une Porsche 911 GT2 Clubsport a réussi un run de 51,45 secondes pour empocher cette 10e place, mais à partir de là, toutes les autres voitures sont sous la barre des 50 secondes. Les grands honneurs sont allés à une McLaren Solus GT pilotée par Marvin Kirchöfer, qui termine avec un temps de 45,34 secondes.

La Jesko utilise un V8 bi-turbo de 5,0 litres capable de produire 1 600 chevaux avec du carburant E85, mais en termes de vitesse maximale, ce n'est pas sa version la plus rapide. La Jesko Absolut est en train d'être peaufiné en vue de franchir la barrière des 480 km/h. Ce sera une version plus légère et moins d’aérodynamique (pour la vitesse), bien que sur un parcours court comme Goodwood, les changements la rendraient probablement un peu plus lent et beaucoup plus effrayante que la version classique, à l'intérieur du cockpit.

