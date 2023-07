Elle a été annoncée en 2020 mais sa production débutera fin 2024 et les premières livraisons auront lieu en 2025. Pourtant, la Koenigsegg Gemera continue de faire parler d'elle.

L'hypercar quatre places a reçu deux nouveaux moteurs pour répondre aux besoins des 300 chanceux pouvant se l'offrir (moyennant un paiement d'au moins 1,5 million d'euros). La version la plus extrême bat tous les records, avec une puissance totale de 2300 ch.

1400 ch suffiront-ils ?

En 2020, la Koenigsegg Gemera a été présentée avec un moteur trois cylindres 2,0 litres associé à trois moteurs électriques pour une puissance totale de 1700 ch et un couple de 3500 Nm.

La nouvelle version de base a toutefois été entièrement revue par les ingénieurs suédois, avec l'adoption d'un seul moteur électrique, appelé "Dark Matter", capable de fournir 800 ch et 1250 Nm à lui seul.

Koenigsegg Gemera

Au total, la Gemera est capable de libérer une puissance de 1400 ch et un couple de 1850 Nm tout en étant à la fois plus légère et plus rapide à l'accélération, bien que Koenigsegg ne précise pas dans quelle mesure le nouveau modèle peut faire mieux que le 0 à 100 km/h en 1,9 seconde de la version précédente.

Il est à noter que la Gemera est équipée de la nouvelle transmission LSTT (Light Speed Tourbillon Transmission), une évolution de la version à 9 rapports de la Jesko.

Koenigsegg Gemera

Le monstre au Hot V8

Le constructeur suédois ne s'est pas endormi sur ses lauriers puisqu'il a aussi développé une Gemera encore plus folle. Le trois cylindres de 2,0 litres a été remplacé par le V8 5,0 litres de la Jesko qui, associé au bloc électrique Dark Matter, peut atteindre une puissance de 2300 ch et un couple de 2750 Nm en utilisant de l'éthanol E85.

Koenigsegg Gemera

La Gemera HV8 (pour "Hot V8") devient donc la voiture de série la plus puissante au monde, avec des performances qui, bien qu'elles n'aient pas été annoncées officiellement, devraient donner la chair de poule.

Outre la différence de puissance entre cette version et celle de base, ceux rêvant de s'offrir la HV8 doivent se préparer à débourser 400'000 euros de plus que le prix de base. Sans compter les personnalisations diverses.