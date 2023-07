C'est difficile à croire, mais cela fait déjà plusieurs années que la Pininfarina Battista a été annoncée. En 2019, l’hypercar électrique a fait ses débuts (imaginez la avec un V12…) avec un groupe moto-propulseur de Rimac sous une carrosserie Pininfarina. Les versions de production ont finalement été lancées en 2022, et dorénavant il y a une nouvelle édition spéciale qui rend à la fois hommage à l'histoire de Pininfarina et à la Formule 1.

Elle s'appelle la Battista Edizione Nino Farina, et comme vous vous en doutez, Nino Farina est l'inspiration de ce modèle. Il a été le premier champion du monde officiel de la Formule 1, remportant le titre en 1950 au volant d'une Alfa Romeo lors du premier Championnat du monde. Son oncle était Battista Farina, fondateur de Pininfarina et la personne qui a donné son nom à l'hypercar qui représente la première voiture complète d'Automobili Pininfarina.

L’héritage de Farina prend forme partout sur ce bolide, à commencer par une couche de Rosso Niro pour l'extérieur, accentuée par des éclats de blanc (Bianco Sestriere) et de bleu (Iconia Blu). Le noir met en valeur le toit et les parties supérieures des portes, avec de la fibre de carbone visible sur les rétroviseurs, des effets de sol et une pléthore d'éléments de garniture. Des roues dorées sur mesure et quelques ailettes complètent l’extérieur.

Aussi rapide qu’une F1

L'intérieur est inondé de cuir, y compris sur les sièges. Le conducteur est assis sur du noir tandis que le passager a le droit à de bronzé, mais les deux portent la marque spéciale Nino Farina. Il y a plus de bleu et de rouge dans l'habitacle pour le contraste, sans parler de la fibre de carbone et de l'aluminium.

Chaque exemplaire portera une plaque de porte spéciale commémorant un moment précis de la vie de Farina. Ainsi, il n'y aura pas deux voitures identiques.

Il n'y a pas de changement concernant le moteur de l’Edizione Nino Farina, mais ce n'est pas nécessaire étant donné qu'il génère déjà 1 877 chevaux. Chaque roue possède son propre moteur, alimenté par une batterie de 120 kWh. À plein régime, la Battista peut atteindre les 100 km/h en moins de deux secondes et continuer jusqu'à une vitesse maximale de 350 km/h. C'est l'un des véhicules de production les plus rapides au monde et si vous êtes judicieux avec l'accélérateur, le Battista peut parcourir environ 483 kilomètres avec une charge complète.

Automobili Pininfarina ne mentionne pas de prix pour l'Edizione Nino Farina, mais avec la Battista standard qui coûte 2,2 millions de dollars, vous pouvez être assuré que celle-ci est très chère. Vous pourrez cependant le voir en personne au Goodwood Festival of Speed 2023 où elle fera une apparition publique et s'essayera au célèbre parcours.